फोन पर फर्जी पहचान, मिलने बुलाया… मना करने पर युवती की फोटो के साथ अश्लील वीडियो अपलोड, दी जान से मारने की धमकी

CG Crime News: बिलासपुर जिले के बिल्हा थाना क्षेत्र में एक 21 वर्षीय युवती की फोटो व वीडियो सोशल मीडिया पर फर्जी आईडी बनाकर वायरल करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि युवक ने अश्लील शब्द लिखकर वीडियो अपलोड किए और युवती व उसके परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी। मामले में बिल्हा पुलिस ने अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।