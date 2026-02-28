Soumya Chaurasia Bail: शराब घोटाला मामले में सौम्या चौरसिया को बड़ी राहत! हाईकोर्ट से मिली जमानत

सौम्या चौरसिया के अधिवक्ता हर्षवर्धन परगनिहा ने मीडिया को बताया कि हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली है। हालांकि, यह राहत कुछ निर्धारित शर्तों के साथ दी गई है। अभी अदालत का विस्तृत आदेश उपलब्ध नहीं हुआ है। वकील के अनुसार, अदालत ने स्पष्ट किया है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा इस मामले में चार्जशीट दाखिल किए जाने के दिन से जमानत प्रभावी होगी। फिलहाल ईडी इस प्रकरण में जल्द ही चालान पेश करने की तैयारी कर रही है।