Dead Cow Video: NH-130 पर शर्मनाक दृश्य! रस्सी से बांधकर खींची गई मृत गाय, Video Viral से मचा बवाल

मिली जानकारी के अनुसार, सड़क किनारे काफी देर तक मृत गाय पड़ी रही, लेकिन उसे हटाने के लिए जिम्मेदार विभाग का कोई कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि ऑटो में रस्सी बांधकर गाय को खींचते हुए ले जाया जा रहा है। यह दृश्य सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने प्रशासन की संवेदनशीलता पर सवाल उठाए हैं। ऑटो चालक ने सफाई देते हुए कहा कि उसने मजबूरी में ऐसा किया, क्योंकि बार-बार सूचना देने के बावजूद कोई अधिकारी या कर्मचारी नहीं आया।