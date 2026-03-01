1 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिलासपुर

भारतमाला प्रोजेक्ट में करोड़ों का खेल? हेक्टेयर की जगह वर्गफीट में बांटा मुआवजा, ढाई गुना बढ़ी लागत की EOW करेगी जांच

Bharatmala Project Scam: बिलासपुर जिले में चर्चित भारतमाला मुआवजा प्रकरण की जांच अब आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (EOW) के हाथों में पहुंच गई है।

2 min read
Google source verification

बिलासपुर

image

Shradha Jaiswal

Mar 01, 2026

भारतमाला प्रोजेक्ट में करोड़ों का खेल? हेक्टेयर की जगह वर्गफीट में बांटा मुआवजा, ढाई गुना बढ़ी लागत की EOW करेगी जांच(photo-patrika)

भारतमाला प्रोजेक्ट में करोड़ों का खेल? हेक्टेयर की जगह वर्गफीट में बांटा मुआवजा, ढाई गुना बढ़ी लागत की EOW करेगी जांच(photo-patrika)

Bharatmala Project Scam: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में चर्चित भारतमाला मुआवजा प्रकरण की जांच अब आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (EOW) के हाथों में पहुंच गई है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि ग्रामीण कृषि भूमि का मुआवजा हेक्टेयर के बजाय वर्गफीट के व्यावसायिक दर पर बांट दिया गया, जिससे 15.20 करोड़ की परियोजना लागत ढाई गुना तक बढ़ गई।

Bharatmala Project Scam: मुआवजा वितरण में नियमों की अनदेखी

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के तहत संचालित भारतमाला परियोजना में बिलासपुर से उरगा के बीच बन रही सड़क के मुआवजा वितरण पर शुरू से सवाल उठ रहे थे। जांच में खुलासा हुआ कि अधिकारियों ने कृषि भूमि को व्यावसायिक मानकर वर्गफीट के हिसाब से भुगतान किया, जबकि नियमानुसार मुआवजा हेक्टेयर के आधार पर दिया जाना था।

15.20 करोड़ की परियोजना की लागत ढाई गुना

सूत्रों के अनुसार, 15.20 करोड़ रुपये की मूल लागत वाली परियोजना में मुआवजा वितरण की इस हेरफेर से बजट ढाई गुना तक बढ़ गया। कागजों में की गई इस अदला-बदली ने सरकारी खजाने पर करोड़ों रुपये का अतिरिक्त बोझ डाल दिया।

NHAI की आपत्ति से खुला मामला

मामला तब उजागर हुआ जब NHAI ने भारी-भरकम भुगतान पर आपत्ति जताते हुए संभागायुक्त न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। भुगतान पर रोक और जांच की मांग के बाद प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया। NHAI की सतर्कता के बाद ही फाइलों की परतें खुलनी शुरू हुईं।

प्रदेशभर की परियोजनाओं की जांच

EOW ने अब प्रदेश में संचालित अन्य भारतमाला परियोजनाओं की फाइलें भी तलब की हैं, जहां मुआवजा वितरण में गड़बड़ी की आशंका है। जिला प्रशासन ने बिलासपुर-उरगा प्रोजेक्ट से जुड़े सभी दस्तावेज जांच एजेंसी को सौंप दिए हैं।

जांच में उन अधिकारियों और बिचौलियों की भूमिका खंगाली जा रही है, जिन पर सरकारी धन का दुरुपयोग कर चहेतों को फायदा पहुंचाने का आरोप है।

रसूखदार चेहरों पर गिर सकती है गाज

सूत्रों का मानना है कि आने वाले दिनों में इस मामले में कई प्रभावशाली नाम सामने आ सकते हैं। EOW यह भी जांच कर रही है कि क्या यह हेरफेर केवल बिलासपुर तक सीमित था या अन्य जिलों की परियोजनाओं में भी इसी तरह का खेल खेला गया। जांच की दिशा अब पूरे प्रदेश की भारतमाला परियोजनाओं की ओर मुड़ चुकी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

01 Mar 2026 11:54 am

Published on:

01 Mar 2026 11:53 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / भारतमाला प्रोजेक्ट में करोड़ों का खेल? हेक्टेयर की जगह वर्गफीट में बांटा मुआवजा, ढाई गुना बढ़ी लागत की EOW करेगी जांच

बड़ी खबरें

View All

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Soumya Chaurasia Bail: शराब घोटाला मामले में सौम्या चौरसिया को बड़ी राहत! हाईकोर्ट से मिली जमानत

सौम्या चौरसिया को मिली जमानत (photo source- Patrika)
बिलासपुर

4 सड़कों के लिए 46 करोड़ 65 लाख रुपए मंजूर, मंत्री अरुण साव ने समय में काम पूरा करने के दिए निर्देश

road project, road project in dholpur, dilapidated road, dilapidated road in dholpur, road construction in dholpur, dholpur news, Rajasthan news, रोड प्रोजेक्ट, रोड प्रोजेक्ट इन धौलपुर, जर्जर सड़क, जर्जर सड़क इन धौलपुर, सड़क निर्माण इन धौलपुर, धौलपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज
बिलासपुर

Bilaspur News: मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में हंगामा, सुरक्षा जवान और बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़े

Bilaspur News: मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में हंगामा, सुरक्षा जवान और बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़े
बिलासपुर

Dead Cow Video: NH-130 पर शर्मनाक दृश्य! रस्सी से बांधकर खींची गई मृत गाय, Video Viral से मचा बवाल

मृत गाय को ऑटो से घसीटने की तस्वीर (photo source- Patrika)
बिलासपुर

अन्नदाताओं की ‘हैप्पी होली’, मुख्यमंत्री साय ने किसानों के खातों में डाले 10 हजार करोड़ से ज्यादा रुपए

cm sai in bilaspur
बिलासपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.