जेल में अब रील, वीडियो और फेसबुक लाइव वीडियो पर लगेगा लगाम… देखिए कैदियों के लिए क्या है बड़ा खतरा?

CG News: जेलों में बंद कैदियों द्वारा अवैध रूप से मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर अब सख्ती की तैयारी कर ली गई है। पिछले कुछ महीनों में जेल परिसर के भीतर से रील बनाने, वीडियो रिकॉर्ड करने और फेसबुक लाइव करने जैसे कई मामले सामने आए, जिनके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए। इन घटनाओं से जेल प्रशासन की गंभीर किरकिरी हुई और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे। इसी के बाद विभाग ने तकनीकी स्तर पर बड़ा कदम उठाने का निर्णय लिया है।