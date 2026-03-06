Suicide Case: होली की रात घर में फांसी पर लटका मिला ग्रामीण का शव, गांव में फैली सनसनी…

मिली जानकारी के अनुसार, भुरकुंडा निवासी सुधाराम निराला (40 वर्ष) होली की शाम घर आए थे और अपने कमरे में आराम करने चले गए। रात करीब साढ़े आठ बजे परिजनों ने उन्हें भोजन के लिए आवाज लगाई, लेकिन अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। कई बार दरवाजा खटखटाने के बाद भी जब दरवाजा नहीं खुला तो परिजनों को शक हुआ। इसके बाद परिजनों ने खिड़की से झांककर देखा, जहां सुधाराम निराला पंखे की कुंडी से गमछे के सहारे फांसी पर लटके हुए मिले।