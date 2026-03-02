रायपुर में भी दिखा ईरान के सर्वोच्च नेता की मौत का असर, मोमिनपारा में शिया समुदाय का प्रदर्शन…

उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से इस हमले पर स्पष्ट और सक्रिय रुख अपनाने की अपील की। एक प्रदर्शनकारी ने कहा, “हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने आये हैं, लेकिन यह भारत में वसायन शांति प्रेमियों की ओर से भी संदेश है कि हिंसा और सैन्य कार्रवाइयों से कोई स्थायी समाधान नहीं निकल सकता। अंतरराष्ट्रीय समुदाय को मिलकर ऐसे कार्यों की कड़ी निंदा करनी चाहिए।”