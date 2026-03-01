45 लाख का बैंक घोटाला… आखिर कैसे निकली रकम? DCB Bank मैनेजर गिरफ्तार, फर्जी चेक से हुआ बड़ा खेल

मामले में नया मोड़ तब आया जब Aditya Birla Insurance से जुड़ी 41 पॉलिसियों में कथित रूप से ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर बदल दिए गए। इसके बाद लगभग 16 लाख रुपए का लोन निकालने का आरोप है। इतना ही नहीं, पीड़ित की माता हाटों बाई कंसारी के नाम से ओवरड्राफ्ट सुविधा का उपयोग कर 27 से 28 लाख रुपए का टर्नओवर कर राशि निकाले जाने की बात भी सामने आई है।