Public Holiday: छत्तीसगढ़ में 3 दिन की सरकारी छुट्टी का ऐलान, बंद रहेंगे स्कूल-ऑफिस, बैंक

1 मार्च: रविवार (साप्ताहिक छुट्टी, पूरे देश में)

2 मार्च: होलिका दहन (कुछ जगहों जैसे UP में)

3-4 मार्च: होली/धुलंडी (कई राज्यों में 3 या 4 मार्च पर, जैसे दिल्ली, मुंबई, UP, महाराष्ट्र आदि में बंद)

8 मार्च: रविवार (साप्ताहिक छुट्टी, पूरे देश में)

13 मार्च: चापचर कुट (मिजोरम में)

14 मार्च: दूसरा शनिवार (साप्ताहिक छुट्टी, पूरे देश में)

15 मार्च: रविवार (साप्ताहिक छुट्टी, पूरे देश में)

17 मार्च: शब-ए-कद्र (जम्मू-कश्मीर में)

19 मार्च: गुड़ी पड़वा/उगादी/नवरात्रि शुरुआत (महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना आदि कई राज्यों में)

20-21 मार्च: ईद-उल-फितर (रमजान ईद, पूरे देश में या कई राज्यों में)

22 मार्च: रविवार (साप्ताहिक छुट्टी, पूरे देश में)

26 मार्च: राम नवमी (कई राज्यों में)

27 मार्च: राम नवमी के बाद (कुछ राज्यों में)

28 मार्च: चौथा शनिवार (साप्ताहिक छुट्टी, पूरे देश में)

29 मार्च: रविवार (साप्ताहिक छुट्टी, पूरे देश में)

31 मार्च: महावीर जयंती