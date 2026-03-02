छत्तीसगढ़ में दिन-रात हो रही गर्मी! ‘मई’ जैसा हुआ मार्च, रायपुर समेत कई शहरों में पारा औसत से ज्यादा…

दिन के समय तेज धूप और गर्म हवा के कारण दोपहर में तपिश साफ महसूस की गई। खास बात यह है कि रात के तापमान में भी गिरावट नहीं हो रही, जिससे लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है। रायपुर में औसत सापेक्ष आर्द्रता 61 प्रतिशत दर्ज की गई, जबकि बादल लगभग 30 प्रतिशत रहे। हवा की गति करीब 2 किमी प्रति घंटा रही, जिससे उमस का प्रभाव भी महसूस हुआ।