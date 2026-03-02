धान भुगतान बना राजनीतिक मुद्दा, BJP के बयान पर बघेल बोले- मेहनत की कमाई पर सवाल क्यों?

CG Paddy Procurement: छत्तीसगढ़ में धान की अंतर राशि के एकमुश्त भुगतान को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार पंकज झा के सोशल मीडिया पोस्ट के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा पर तीखा हमला बोला है। झा ने एक्स (पूर्व ट्विटर) पर पोस्ट कर धान अंतर की राशि को लेकर बघेल पर तंज कसा और उन्हें योजना का “सबसे बड़ा लाभार्थी” बताया। इस बयान के बाद सियासी तापमान बढ़ गया है।