BJP Leader Brother Assault: पुलिस पर मारपीट का आरोप! भाजपा नेता के भाई को बंदूक के बट से मारा, VIDEO वायरल

बताया जा रहा है कि भाजपा किसान मोर्चा राजनांदगांव के जिला उपाध्यक्ष आनंद साहू के छोटे भाई नागेश साहू किसी काम से भिलाई आए हुए थे। 12 मार्च की रात वे पावर हाउस रेलवे स्टेशन के पास कुछ परिचितों के साथ खड़े थे। इसी दौरान छावनी थाने में पदस्थ दो कॉन्स्टेबल लव पांडेय और राकेश चौधरी वहां पहुंचे और स्टेशन के आसपास खड़े लोगों को हटाने लगे। पुलिस को देखकर कई लोग वहां से चले गए, लेकिन नागेश साहू और उनके साथी वहीं खड़े रहे।