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रायगढ़

Police Transfer List: पुलिस महकमे में जंबो ट्रांसफर! SI, ASI समेत 219 पुलिसकर्मियों को किया इधर से उधर

Police Transfer List: जिले में पुलिस विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। SSP शशि मोहन सिंह ने SI, ASI सहित 219 पुलिसकर्मियों का तबादला करते हुए नई पोस्टिंग के आदेश जारी किए हैं।

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रायगढ़

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Laxmi Vishwakarma

Mar 15, 2026

पुलिस विभाग में जंबो तबादला (photo source- Patrika)

पुलिस विभाग में जंबो तबादला (photo source- Patrika)

Police Transfer List: पुलिस विभाग में बड़े पैमाने पर फेरबदल किया गया है। एसएसपी शशि मोहन सिंह ने लंबे समय से एक ही स्थान पर पदस्थ पुलिसकर्मियों को हटाते हुए जंबो ट्रांसफर आदेश जारी किया है। इस आदेश में एक एसआई, करीब एक दर्जन एएसआई सहित कुल 219 पुलिसकर्मियों को अलग-अलग थानों और इकाइयों में नई जिम्मेदारी दी गई है।

Police Transfer List: प्रशासनिक व्यवस्था होगी मजबूर

एसएसपी शशि मोहन सिंह ने बताया कि प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने और जिले में लॉ एंड ऑर्डर को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से यह तबादला सूची जारी की गई है। इसके तहत कई पुलिसकर्मियों को नई जगहों पर पदस्थ किया गया है।

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Updated on:

15 Mar 2026 07:31 am

Published on:

15 Mar 2026 07:30 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raigarh / Police Transfer List: पुलिस महकमे में जंबो ट्रांसफर! SI, ASI समेत 219 पुलिसकर्मियों को किया इधर से उधर

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