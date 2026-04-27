CG News: टीपाखोल डैम में 12वीं के छात्र की डूबने से मौत, गोताखोरों ने निकाला शव, शनिवार से था लापता

इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार, तमनार के जेपीएल प्लांट में अस्सिटेंट मैनेजर के पद पर पदस्थ दिलीप वैष्णव अपने परिवार के साथ प्लांट के क्वाटर में रहता हैं। दिलीप का 17 साल 6 माह का बेटा सार्थक वैष्णव शनिवार को सुबह अपनी बाइक लेकर घर से घुमने के लिए निकला था, लेकिन (CG News) रात तक घर वापस नहीं लौटा। परिजनों ने इसकी सूचना तमनार थाना में दी। जिससे पुलिस ने उसके मोबाइल का लोकेशन ट्रेस कर जांच शुरू किया तो उसका लोकेशन टीपाखोल क्षेत्र में बताया, जिससे पुलिस खोज करते हुए रविवार को सुबह टीपाखोल डेम पहुंचे तो उसकी बाइक व चप्पल डैम के पास मिला।