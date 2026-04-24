CG Weather Update: लू के थपेड़ों से तप रहा रायगढ़, 4 दिन में 43°C तक पहुंचेगा पारा, IMD अलर्ट जारी

कामकाजी लोग भी पूरे शरीर को कपड़ों से ढककर ही निकल रहे हैं, फिर भी उन्हें तेज धूप और लू से परेशानी हो रही है। बाहर निकलने के कुछ देर बाद ही लोग छांव और शीतल जल की तलाश करते दिख रहे हैं। पिछले एक सप्ताह से पड़ रही भीषण गर्मी ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। शादी-ब्याह के सीजन होने के बावजूद दोपहर में बाजार सूने पड़े हैं। बाजारों में रौनक अब शाम ढलने के बाद ही शुरू हो पा रही है।