छत्तीसगढ़ में गर्मी का कहर जारी, तापमान 3 डिग्री तक बढ़ने की संभावना, 26 अप्रैल से बारिश से मिल सकती है राहत

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में गर्मी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान में वृद्धि दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले कुछ दिनों में अधिकतम तापमान में करीब 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे गर्मी और अधिक तेज महसूस होगी।