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रायपुर में बॉक्सिंग का बड़ा आयोजन! आज रात होगा फा इट नाइट दंगल, MP और CG के बॉक्सर्स होंगे आमने-सामने

CG vs MP Boxing: रायपुर के अम्बुजा मॉल में आज ‘फाइट नाइट दंगल’ के तहत मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉक्सर्स आमने-सामने होंगे, जहां रात 8:30 बजे से रोमांचक मुकाबले देखने को मिलेंगे।

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रायपुर

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Shradha Jaiswal

Apr 24, 2026

रायपुर में बॉक्सिंग का बड़ा आयोजन! आज रात होगा फा इट नाइट दंगल, MP और CG के बॉक्सर्स होंगे आमने-सामने(photo-patrika)

रायपुर में बॉक्सिंग का बड़ा आयोजन! आज रात होगा फा इट नाइट दंगल, MP और CG के बॉक्सर्स होंगे आमने-सामने(photo-patrika)

CG vs MP Boxing: छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में आज खेल प्रेमियों के लिए खास दिन है। शहर के Ambuja Mall में ‘फाइट नाइट दंगल’ का आयोजन किया जा रहा है, जहां मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉक्सर्स आमने-सामने होंगे। यह प्रतियोगिता रात 8:30 बजे से शुरू होगी और दर्शकों को रोमांचक मुकाबले देखने को मिलेंगे।

CG vs MP Boxing: ओलंपिक की राह से जुड़ी स्पर्धा

इस प्रतियोगिता को Los Angeles 2028 Olympics की तैयारी से जोड़कर देखा जा रहा है। आयोजकों के अनुसार, यहां से उभरने वाले खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ने का अवसर मिल सकता है। यह मंच युवा बॉक्सर्स के लिए अपनी प्रतिभा दिखाने का बड़ा मौका है।

राष्ट्रीय स्तर के अधिकारी रहेंगे मौजूद

कार्यक्रम में इंडियन एमेच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष Dr. Rakesh Mishra विशेष रूप से शामिल होंगे। उनके स्वागत की तैयारियां जोरों पर हैं और आयोजन को सफल बनाने के लिए एसोसिएशन के पदाधिकारी सक्रिय हैं।

रेफरी और जज ट्रेनिंग पर भी फोकस

स्पर्धा को तकनीकी रूप से मजबूत बनाने के लिए 22 से 25 अप्रैल तक रेफरी और जज प्रशिक्षण कोर्स भी आयोजित किया जा रहा है। इससे प्रशिक्षित अधिकारियों की टीम तैयार होगी, जो प्रतियोगिता को निष्पक्ष और प्रोफेशनल तरीके से संचालित करेगी।

खिलाड़ियों को मिलेगा पुरस्कार और पहचान

फाइट नाइट के विजेताओं को नकद राशि और अन्य पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। प्रतियोगिता में विभिन्न वजन वर्गों के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ की टीम में 5 पुरुष और 3 महिला खिलाड़ी शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने किया पोस्टर विमोचन

इस आयोजन के पोस्टर का विमोचन Vishnu Deo Sai द्वारा किया गया, जिससे इस इवेंट को और भी महत्व मिला है। सरकार और खेल संगठनों के सहयोग से इस तरह के आयोजन प्रदेश में खेल संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं।

खेल प्रेमियों में उत्साह

फाइट नाइट दंगल को लेकर शहर के युवाओं और खेल प्रेमियों में खासा उत्साह है। आयोजन स्थल पर बड़ी संख्या में दर्शकों के पहुंचने की उम्मीद है, जहां उन्हें हाई-इंटेंसिटी बॉक्सिंग मुकाबलों का रोमांच देखने को मिलेगा।

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Published on:

24 Apr 2026 09:00 am

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