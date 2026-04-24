रायपुर में बॉक्सिंग का बड़ा आयोजन! आज रात होगा फा इट नाइट दंगल, MP और CG के बॉक्सर्स होंगे आमने-सामने

CG vs MP Boxing: छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में आज खेल प्रेमियों के लिए खास दिन है। शहर के Ambuja Mall में ‘फाइट नाइट दंगल’ का आयोजन किया जा रहा है, जहां मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉक्सर्स आमने-सामने होंगे। यह प्रतियोगिता रात 8:30 बजे से शुरू होगी और दर्शकों को रोमांचक मुकाबले देखने को मिलेंगे।