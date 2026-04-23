Chhattisgarh News: करेंसी टॉवर में लिफ्ट का ‘खेल’ जारी, एसीएस के बाद कांग्रेस प्रवक्ता भी फंसे, जांच पर सवाल

इस पॉश कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में लगी चार लिफ्टों में से दो पहले ही बंद पड़ी हैं, जबकि चालू दो लिफ्टों में भी आए दिन खराबी की शिकायतें मिल रही हैं। मल्टीनेशनल कंपनी की लिफ्ट होने के बावजूद मेंटेनेंस और इमरजेंसी बैकअप न होना प्रबंधन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। करेंसी टॉवर में जॉनसन लिफ्ट एंड एस्केलेटर्स की लिफ्ट लगी हैं। 11 देशों में विस्तार और 3000 करोड़ का टर्नओवर रखने वाली इस नामचीन कंपनी की लिफ्टों का लगातार फेल होना मेंटेनेंस की गुणवत्ता पर बड़ा सवालिया निशान है।