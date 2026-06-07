Cabinet Meeting: साय कैबिनेट पर बड़ा अपडेट, इन अहम विषयों पर सरकार ले सकती है फैसला

Chhattisgarh Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 9 जून को कैबिनेट बैठक बुलाई है। माना जा रहा है कि इस बैठक में किसानों, सरकारी योजनाओं और प्रशासनिक मामलों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा के बाद बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। (Sai Cabinet) मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, खरीफ सीजन की तैयारियों और मानसून पूर्व व्यवस्थाओं की समीक्षा भी एजेंडे में शामिल हो सकती है। वर्तमान में किसान खाद और बीज की कमी से जूझ रहे हैं, ऐसे में सरकार इस दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय ले सकती है। वहीं, शासकीय कर्मचारियों के तबादलों पर लगे प्रतिबंध को हटाने को लेकर भी चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है।