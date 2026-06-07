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Cabinet Meeting: साय कैबिनेट पर बड़ा अपडेट, इन अहम विषयों पर सरकार ले सकती है फैसला

Cabinet Meeting: साय कैबिनेट की अहम बैठक 9 जून को होगी। इसमें साय सरकार किसानों, सरकारी योजनाओं और प्रशासनिक मामलों से बड़ा फैसला ले सकती है। इसके अलावा कुछ नई घोषणाएं..

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रायपुर

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Chandu Nirmalkar

Jun 07, 2026

sai cabinet Ministers

साय कैबिनेट की अहम बैठक 9 जून को ( Photo - DPR Chhattisgarh )

Chhattisgarh Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 9 जून को कैबिनेट बैठक बुलाई है। माना जा रहा है कि इस बैठक में किसानों, सरकारी योजनाओं और प्रशासनिक मामलों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा के बाद बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। (Sai Cabinet) मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, खरीफ सीजन की तैयारियों और मानसून पूर्व व्यवस्थाओं की समीक्षा भी एजेंडे में शामिल हो सकती है। वर्तमान में किसान खाद और बीज की कमी से जूझ रहे हैं, ऐसे में सरकार इस दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय ले सकती है। वहीं, शासकीय कर्मचारियों के तबादलों पर लगे प्रतिबंध को हटाने को लेकर भी चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है।

Cabinet Meeting: खरीफ सीजन की तैयारियों पर फोकस

बता दें कि कैबिनेट बैठक का आधिकारिक एजेंडा अभी जारी नहीं किया गया है, लेकिन चर्चा है कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के संचालन तंत्र और विभागवार जिम्मेदारियों को लेकर फैसला लिया जा सकता है। ( Cabinet Meeting) 9 जून को इस सेवा की शुरुआत की तैयारी भी चल रही है। इसके अलावा कृषि विभाग खरीफ फसलों की तैयारी की समीक्षा करेगा। बैठक में खाद और बीज की उपलब्धता, नैनो यूरिया और डीएपी के भंडारण व वितरण व्यवस्था पर भी मंथन संभव है।

हो सकती है कुछ नई घोषणाएं

साय कैबिनेट में मानसून से पहले जल संसाधन, सिंचाई, बिजली और आपदा प्रबंधन से जुड़े प्रस्तावों पर भी कैबिनेट में विचार किया जा सकता है। इसके साथ ही सड़क, पुल, शहरी विकास और ग्रामीण अधोसंरचना से जुड़ी नई परियोजनाओं तथा वित्तीय मंजूरियों पर निर्णय होने की संभावना है। सरकार जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा के साथ कुछ नई घोषणाएं भी कर सकती है। वहीं प्रशासनिक स्तर पर तबादला नीति और विभिन्न विभागों की लंबित नीतिगत फाइलों को मंजूरी मिलने के संकेत भी मिल रहे हैं।

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Published on:

07 Jun 2026 03:43 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Cabinet Meeting: साय कैबिनेट पर बड़ा अपडेट, इन अहम विषयों पर सरकार ले सकती है फैसला

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