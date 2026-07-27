IAS सुबोध सिंह के नाम पर साइबर ठगी, CM साय के प्रमुख सचिव की फेक Facebook ID बनाकर मांगे जा रहे पैसे

Subodh Singh Fake Facebook ID: छत्तीसगढ़ में साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इस बार साइबर ठगों ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रमुख सचिव और वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सुबोध सिंह के नाम से फेसबुक पर फर्जी आईडी बना ली। ठगों ने उनकी तस्वीर और पहचान का इस्तेमाल कर परिचितों से पैसों की मांग शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि फेक अकाउंट बनाने के कुछ ही घंटों में कई लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी गई। मामले की जानकारी मिलते ही सुबोध सिंह ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।