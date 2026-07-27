27 जुलाई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

रायपुर

IAS सुबोध सिंह के नाम पर साइबर ठगी, CM साय के प्रमुख सचिव की फेक Facebook ID बनाकर मांगे जा रहे पैसे

Fake Facebook Account Case: छत्तीसगढ़ में साइबर ठगों ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रमुख सचिव और वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सुबोध सिंह के नाम से फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर परिचितों से पैसों की मांग शुरू कर दी।
2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Jul 27, 2026

Subodh Singh Fake Facebook ID

Subodh Singh Fake Facebook ID: दो घंटे में बनाए 58 फेसबुक फ्रेंड्स(photo-patrika)

Subodh Singh Fake Facebook ID: छत्तीसगढ़ में साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इस बार साइबर ठगों ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रमुख सचिव और वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सुबोध सिंह के नाम से फेसबुक पर फर्जी आईडी बना ली। ठगों ने उनकी तस्वीर और पहचान का इस्तेमाल कर परिचितों से पैसों की मांग शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि फेक अकाउंट बनाने के कुछ ही घंटों में कई लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी गई। मामले की जानकारी मिलते ही सुबोध सिंह ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Fake Facebook ID: दो घंटे में बनाए 58 फेसबुक फ्रेंड्स

जानकारी के अनुसार, ठग ने सोमवार को ही फेसबुक पर सुबोध सिंह के नाम से फर्जी अकाउंट बनाया। हैरानी की बात यह है कि महज दो घंटे के भीतर इस फेक प्रोफाइल से 58 लोगों को जोड़ लिया गया। बताया जा रहा है कि आरोपी परिचितों और जान-पहचान के लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर उनसे पैसों की मांग कर रहा था।

पैसे मांगने की शिकायत के बाद हुआ खुलासा

फर्जी आईडी के जरिए लोगों से पैसों की मांग किए जाने की सूचना जैसे ही सुबोध सिंह तक पहुंची, उन्होंने तत्काल मामले को गंभीरता से लिया और पुलिस अधिकारियों को इसकी जानकारी दी। इसके बाद साइबर अपराध से जुड़े पहलुओं को ध्यान में रखते हुए पुलिस में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई गई।

साइबर ठगों के निशाने पर वरिष्ठ अधिकारी

यह पहला मौका नहीं है जब किसी वरिष्ठ अधिकारी या जनप्रतिनिधि के नाम का दुरुपयोग कर साइबर ठगी की कोशिश की गई हो। पिछले कुछ वर्षों में कई प्रशासनिक अधिकारियों, नेताओं और सार्वजनिक हस्तियों के नाम से फर्जी सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाकर लोगों को ठगने के मामले सामने आ चुके हैं।विशेषज्ञों का कहना है कि सोशल मीडिया पर किसी भी परिचित व्यक्ति से पैसे मांगने का संदेश मिलने पर उसकी पुष्टि जरूर कर लेनी चाहिए।

पुलिस ने शुरू की जांच

पुलिस ने मामला दर्ज कर फर्जी फेसबुक अकाउंट की जानकारी जुटाना शुरू कर दिया है। साइबर सेल की मदद से अकाउंट बनाने वाले व्यक्ति की पहचान करने और उसके लोकेशन व तकनीकी विवरण का पता लगाया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि मामले में जल्द ही आरोपी तक पहुंचने की उम्मीद है।

लोगों से की गई सतर्क रहने की अपील

प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि सोशल मीडिया पर आने वाली किसी भी संदिग्ध फ्रेंड रिक्वेस्ट या पैसे मांगने वाले संदेश पर तुरंत भरोसा न करें। यदि कोई परिचित अचानक ऑनलाइन पैसे मांगता है, तो पहले फोन या अन्य माध्यम से उसकी पुष्टि अवश्य करें।

IFS Transfer List: संजीता गुप्ता समेत 7 IFS अधिकारियों का हुआ तबादला, नए पदस्थापन आदेश जारी

ये भी पढ़ें
IFS Transfer List

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

27 Jul 2026 02:53 pm

Published on:

27 Jul 2026 02:53 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / IAS सुबोध सिंह के नाम पर साइबर ठगी, CM साय के प्रमुख सचिव की फेक Facebook ID बनाकर मांगे जा रहे पैसे

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

'Gen-Z ने मोदी सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर किया', दीपक बैज का बड़ा बयान

Deepak Baij Statement
रायपुर

रणजी ट्रॉफी से पहले छत्तीसगढ़ का बड़ा दांव! यश दयाल, जयंत यादव और धर्मेंद्र जडेजा की हो सकती है एंट्री

CSCS Latest News
रायपुर

भारत नेट की रफ्तार सुस्त, छत्तीसगढ़ की 1,934 ग्राम पंचायतें अब भी हाई-स्पीड इंटरनेट से वंचित

BharatNet Project
रायपुर

IFS Transfer List: संजीता गुप्ता समेत 7 IFS अधिकारियों का हुआ तबादला, नए पदस्थापन आदेश जारी

IFS Transfer List
रायपुर

CGPSC Exam: पीएससी ने पूछा- छत्तीसगढ़ में हरुना, अरधना और ‘माई’ संबोधन किसके लिए है?

CGPSC Exam
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.