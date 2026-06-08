जेल से निकले, बलौदाबाजार में दिखाई दबंगई! स्टंटबाजी का Video वायरल, 9 आरोपी फिर सलाखों के पीछे

Bike Stunt Viral Video: छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में जमानत पर जेल से रिहा हुए 9 युवकों को दबंगई दिखाना महंगा पड़ गया। रिहाई के बाद उन्होंने कारों और बाइकों का काफिला निकालकर शहर में रैली की, स्टंटबाजी की और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। वायरल वीडियो में कुछ युवक वाहनों की खिड़कियों से बाहर लटकते और हुड़दंग मचाते नजर आए। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस हरकत में आई और कार्रवाई करते हुए सभी 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर दोबारा जेल भेज दिया। घटना के बाद इलाके में चर्चा का माहौल है।