CG Tourism: कसडोल का सिद्ध खोल जलप्रपात बना आकर्षकण का केंद्र, मानसून में पर्यटकों को लुभा रहा मनोरम दृश्य

Waterfall Tourism: एक ऐसा नजारा जिसे देखकर प्राकृतिक के गोद में समाने का मन करेगा। एक ऐसा नजारा जहां आकर वहीं का हो जाने का मन करेगा। प्रकृति से मन मोह लेने वाला मनोरम दृश्य है। प्रकृति का ऐसा दृश्य जो जन्नत से कम नहीं है, चारों तरफ खामोशी और प्रकृति का सौंदर्य रूप पर्यटकों का मन मोह लेता हैं। वनों से आच्छादित है ये दुनिया यहां आने वाले पर्यटक खूबसूरत वादियों में खो जाते है। कसडोल मुख्यालय से 10 किलोमीटर की दूरी में स्थित है सिद्ध खोल जलप्रपात, जो अपने मनोरम दृश्य और खूबसूरती से पर्यटकों को लुभाती है।