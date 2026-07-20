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RTE में दाखिले का आखिरी मौका, 9 हजार से अधिक सीटें खाली, 22 जुलाई करें आवेदन

RTE Admission 2026: आरटीई प्रवेश के दो चरण पूरे होने के बाद भी 9,242 सीटें खाली हैं। अब तीसरे और अंतिम चरण की तैयारी शुरू हो गई है।
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रायपुर

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Love Sonkar

Jul 20, 2026

RTE Admission

RTE में दाखिले का आखिरी मौका, (Photo Patrika)

RTE Admission: प्रदेश के निजी स्कूलों में शिक्षा का अधिकार (आरटीई) के तहत प्रवेश की प्रक्रिया दो चरणों में पूरी हो गई है। अभी भी राज्य में प्राइवेट स्कूलों में लगभग 9242 सीटें रिक्त है। इसे देखते हुए अब तीसरे राउंड में सीट अलॉटमेंट व लॉटरी की जाएगी। लोक शिक्षण संचालनालय की ओर से पहले दो ही राउंड में प्रवेश पूरे करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन सीटें रिक्त रहने के कारण तीसरे राउंड की तैयारी की गई है। अधिकारियों से प्राप्त हाटा के अनुसार, राज्य में 6858 प्राइवेट स्कूलों में आरटीई की 23124 सीटें है। दो चरणों के बाद इनमें से लगभग 13882 सीटों में प्रवेश पूरा हो चुका है। आरटीई में चयनित स्ट्डेंट्स को 17 जुलाई तक प्रवेश लेने थे।

तृतीय चरण के लिए आवेदन 22 जुलाई से

संचाललनालय की ओर से आरटीई सीटों को अधिक से अधिकक पात्र बच्चों से भरे जानेके लिए तृतीय व अंतिम चरण की प्रवेश प्ररि या संचालित की इस चरण में शामिल होने के लिए पास आवेदक आरटीई पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन 22 की जाएगी। स्कूलों रायपुर में संचालित 824 प्राइवेट में आरटीई की 3204 सीटें है। जिनमें से अब तक 2458 सीटों में प्रवेश पूरा हो चुका है। ऐसे बिलासपुर जुलाई से 5 अगस्त तक कर सकते है। उसके बाद नोडल प्राचार्य के द्वारा आवेदनों का परीक्षण व सत्यापन के बाद 10 से 14 अगस्त तक ऑनलाइन लॉटरी व काउंसिलिंग के माध्यम से चयनित की सूची जारी की जाएगी। जिसके बाद चयनित बच्चों को 17 अगस्त से 25 अगस्त के बीच स्कूलों में प्रवेश लेना होगा।

जानें… राज्य के सबसे ज्यादा सीटों वाले जिले के बारे में

रायपुर में संचालित 824 प्राइवेट स्कूलो में आरटीई की 3204 सीटें है। जिनमे से अब तक 2458 सीटों में प्रवेश पूरा हो चूका है। ऐसे बिलासपुर के 562 स्कूलों के 2228 सीटों में से 1398 सीटों में प्रवेश हुए है, दुर्ग के 531 स्कूल के 1581 सीट में से 1042 में प्रवेश, बलरामपुर के 190 स्कूल के 1524 सीट में से 795 में प्रवेश, मुंगेली के 226 स्कूल के 1011 सीट में से। से 699 में प्रवेश पूरे हो चुके बाकि सीटें में प्रवेश अभी बाकि है।

अब बच्चे पिछड़ जाएंगे सिलेबस से

आरटीई में प्रवेश के लिए पहले आवेदन किए एक पालक से जब चर्चा हुई तो उन्होंने बताया कि आवेदन करने के बाद भी नाम नहीं आया है और मेरे एक चोस्त के बेटे का पहले चरण में नाम आया था लेकिन उसे स्कूल से नोडल ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ रहे थे। उसके बाद भी प्राइवेट स्कूल वाले उन्हें आवेदन अपने पास ही रखने बोल रहे थे। जिसके कारण मैंने फिर से आरटीई आवेदन नहीं किया। सब डॉक्यमेंट देने के ब ने के बाद भी बार-बार स्कूल और नोडल के चक्कर लगाने होते है। वहीं अभी फिर से आवेदन मंगवाए जा रहे हैं यदि कोई आवेदन करता भी है तो प्रवेश 25 अगस्त तक चलेंगे। जिससे काफी सिलेबस पूरा हो गया होगा। ऐसे में बच्चे को काफी समस्या होगी।

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Updated on:

20 Jul 2026 06:15 pm

Published on:

20 Jul 2026 06:07 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / RTE में दाखिले का आखिरी मौका, 9 हजार से अधिक सीटें खाली, 22 जुलाई करें आवेदन

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