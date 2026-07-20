RTE में दाखिले का आखिरी मौका, 9 हजार से अधिक सीटें खाली, 22 जुलाई करें आवेदन

आरटीई में प्रवेश के लिए पहले आवेदन किए एक पालक से जब चर्चा हुई तो उन्होंने बताया कि आवेदन करने के बाद भी नाम नहीं आया है और मेरे एक चोस्त के बेटे का पहले चरण में नाम आया था लेकिन उसे स्कूल से नोडल ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ रहे थे। उसके बाद भी प्राइवेट स्कूल वाले उन्हें आवेदन अपने पास ही रखने बोल रहे थे। जिसके कारण मैंने फिर से आरटीई आवेदन नहीं किया। सब डॉक्यमेंट देने के ब ने के बाद भी बार-बार स्कूल और नोडल के चक्कर लगाने होते है। वहीं अभी फिर से आवेदन मंगवाए जा रहे हैं यदि कोई आवेदन करता भी है तो प्रवेश 25 अगस्त तक चलेंगे। जिससे काफी सिलेबस पूरा हो गया होगा। ऐसे में बच्चे को काफी समस्या होगी।