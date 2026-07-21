ई-कॉमर्स की आंधी में भी छत्तीसगढ़ में लोकल बाजार का भरोसा कायम, 70% ग्राहक बोले- सुविधा मिले तो दुकान से खरीदेंगे सामान

Patrika Survey: बदलते दौर में ऑनलाइन शॉपिंग और क्विक-कॉमर्स (चंद मिनटों में डिलीवरी) का बढ़ता दायरा हमारे गली-मोहल्ले के छोटे दुकानदारों के लिए खतरे की घंटी बनता जा रहा है। इसकी चमक की ओर युवा वर्ग तेजी से आकर्षित हो रहा है। हालांकि, आबादी के एक बड़े हिस्से का आज भी मानना है कि यदि स्थानीय दुकानदार कुछ जरूरी सुविधाएं दें, तो वे ऑनलाइन के बजाय अपने पास की दुकान से ही सामान खरीदना पसंद करेंगे। आखिर स्थानीय दुकानदारों के साथ हमारा एक भावनात्मक संबंध जो जुड़ा होता है।