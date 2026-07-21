ई-कॉमर्स की आंधी में भी छत्तीसगढ़ में लोकल बाजार का भरोसा कायम, 70% ग्राहक बोले- सुविधा मिले तो दुकान से खरीदेंगे सामान

59% ने माना ई-कॉमर्स से घटा धंधा (photo source- Patrika)
Patrika Survey: बदलते दौर में ऑनलाइन शॉपिंग और क्विक-कॉमर्स (चंद मिनटों में डिलीवरी) का बढ़ता दायरा हमारे गली-मोहल्ले के छोटे दुकानदारों के लिए खतरे की घंटी बनता जा रहा है। इसकी चमक की ओर युवा वर्ग तेजी से आकर्षित हो रहा है। हालांकि, आबादी के एक बड़े हिस्से का आज भी मानना है कि यदि स्थानीय दुकानदार कुछ जरूरी सुविधाएं दें, तो वे ऑनलाइन के बजाय अपने पास की दुकान से ही सामान खरीदना पसंद करेंगे। आखिर स्थानीय दुकानदारों के साथ हमारा एक भावनात्मक संबंध जो जुड़ा होता है।
ऑनलाइन खरीदी के इसी बदलते ट्रेंड और स्थानीय व्यापार पर इसके असर को समझने के लिए 'पत्रिका' ने एक विस्तृत सर्वे किया। इस सर्वे में युवा, व्यापारी, आम ग्राहक, नौकरीपेशा और अधिकारियों ने खुलकर अपनी राय रखी। सर्वे में शामिल 59.4 फीसदी लोगों का मानना है कि लाइन और क्विक-कॉमर्स से स्थानीय दुकानों का कारोबार घटा है। सर्वे की सबसे अहम बात यह है कि 69.7 फीसदी लोगों का मानना है कि दुकान भी उचित कीमत और होम डिलीवरी जैसी सुविधा दें, तो वे उनसे खरीदी करेंगे।
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पत्रिका के सर्वे में सबसे अधिक 33.3 फीसदी व्यापारियों ने अपनी राय लगी। इसके बाद नौकरीपेशा से जुड़े 30.3 फीसदी लोग शामिल थे। इसमें स्थानीय और ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले 21.2 फीसदी लोगों ने अपनी राय दी। इनमें 48.5 लोग स्थानीय और ऑनलाइन दोनों तरीके से खरीदी करते हैं। वहीं अधिकतर ऑनलाइन खरीदी करने वालों की संख्या शून्य है। जबकि स्थानीय दुकानों से 51.5 फीसदी लोग समानों की खरीदी करते हैं।
अधिकतर स्थानीय दुकान से खरीदता/खरीदती हूं। - 51.5 %
स्थानीय और ऑनलाइन दोनों से।- 48.5 %
अधिकतर ऑनलाइन खरीदता/खरीदती हूं- 00 %
बहुत ज्यादा -59.4 %
कुछ हद तक -37.5 %
कोई असर नहीं -2.1 %
कहना मुश्किल है -1.0 %
हां -56.3 %
नहीं -28.1 %
जानकारी नहीं -15.6 %
Digital Shopping: 5. यदि स्थानीय दुकान भी उचित कीमत और होम डिलीवरी दे, तो क्या आप वहीं से खरीदारी करना पसंद करेंगे?
हां -69.7 %
नहीं -30.3 %
परिस्थिति पर निर्भर करेगा -00 %
छोटे व्यापारियों का डिजिटलीकरण - 15.2 %
टैक्स और नियमों में समानता -24.2 %
स्थानीय दुकानों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म -36.4 %
आसान ऋण और सरकारी सहायता -9.1 %
अन्य -15.2 %
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