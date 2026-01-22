धान खरीदी में गड़बड़ी! तीन केंद्रों में नहीं हुआ ऑनलाइन भौतिक सत्यापन, कलेक्टर की मॉनिटरिंग, फिर भी चूक कैसे?

कलेक्टर लंगेह ने 19 जनवरी को नोटिस जारी कर नोडल अधिकारी को 24 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। नोटिस में स्पष्ट चेतावनी दी गई थी कि संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण निवारण अधिनियम, 1979 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

सूत्रों के अनुसार, 21 जनवरी तक भी उमेश वर्मा की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया है।