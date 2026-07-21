21 जुलाई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

epaper_icon

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

रायपुर

Raipur News: रेलवे का बड़ा नवाचार, इंजन से सीधे एसी को बिजली देकर बचाए 81 करोड़ रुपए, 65 लाख लीटर डीजल की बचत

Indian Railway News: दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने HOG तकनीक अपनाकर 25 ट्रेनों में इंजन से सीधे एसी को बिजली देना शुरू किया। इससे 65 लाख लीटर डीजल की बचत हुई, 81 करोड़ रुपए की लागत घटी और 16,614 टन कार्बन उत्सर्जन कम हुआ।
2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Love Sonkar

Jul 21, 2026

Raipur News

रेल इंजन से सीधे एसी को बिजली देकर बचाए 81 करोड़ रुपए (Photo Patrika)

Railway News: दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने नया प्रयोग करके पर्यावरण संरक्षण के साथ ही बचत की परंपरा को शुरू किया है। जोन की 25 एलएचबी ट्रेनों में पॉवर जेनरेटर की बजाय सीधे इंजन के ओएचई से बिजली लेकर एसी कोच और लाइटें जलाकर 81 करोड़ रुपए बचा लिए। यह सब हुआ है अत्याधुनिक हेड ऑन जनरेशन (एचओजी) प्रणाली को अपनाकर। जिससे जोन ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान 65 लाख लीटर से अधिक डीजल की बचत की है। साथ ही 16,614 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी दर्ज की गई है।

ईओजी प्रणाली पर निर्भरता लगभग समाप्त

दपूमरे की 25 एलएचबी आधारित ट्रेनों में एचओजी प्रणाली से इन ट्रेनों के कोचों में प्रकाश एवं वातानुकूलन (एयर कंडीशनिंग) के लिए आवश्यक विद्युत आपूर्ति डीजल जनरेटर के स्थान पर सीधे ओवरहेड उपकरण (ओएचई) के माध्यम से इंजन से प्राप्त की जा रही है। इससे डीजल आधारित एंड ऑन जनरेशन (ईओजी) प्रणाली पर निर्भरता लगभग समाप्त हो गई है।

पहले डीजल जनरेटर सेट से मिलता थी बिजली

पहले एलएचबी ट्रेनों के दोनों सिरों पर लगे पावर कारों में स्थापित डीजल जनरेटर सेट कोचों को विद्युत आपूर्ति करते थे। एचओजी प्रणाली लागू होने के बाद यह व्यवस्था समाप्त होकर विद्युत इंजन से सीधे विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

इन 25 ट्रेनों में एचओजी प्रणाली

बिलासपुर-चेन्नई, बिलासपुर-पुणे, बिलासपुर-एर्नाकुलम, बिलासपुर-पटना, बिलासपुर-भगत की कोठी, बिलासपुर-बीकानेर, छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति, दुर्ग-निज़ामुद्दीन, हमसफ़र, दुर्ग-जम्मूतवी, दुर्ग-फिरोजपुर अंत्योदय एक्सप्रेस, कोरबा-रायपुर हसदेव, दुर्ग- नौतनवा, दुर्ग-कानपुर बेतवा, दुर्ग-अजमेर, कोरबा-अमृतसर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस, दुर्ग-जयपुर, दुर्ग-उधमपुर, दुर्ग-भोपाल अमरकंटक, रायगढ़-गोंदिया जनशताब्दी, बिलासपुर-नेताजी सुभाषचंद्र बोस इतवारी इंटरसिटी, कोरबा- नेताजी सुभाषचंद्र बोस इतवारी शिवनाथ, बिलासपुर-रीवा, बिलासपुर-इंदौर नर्मदा, दुर्ग-अम्बिकापुर शामिल हैं।

पहले कैसे होती थी बिजली आपूर्ति?

पहले एलएचबी ट्रेनों के दोनों सिरों पर लगे पावर कार में डीजल जनरेटर सेट लगाए जाते थे। यही जनरेटर पूरे रैक के एसी, लाइट और अन्य विद्युत उपकरणों को बिजली उपलब्ध कराते थे। लेकिन HOG प्रणाली लागू होने के बाद यह व्यवस्था लगभग समाप्त हो गई है। अब विद्युत इंजन से ही पूरी ट्रेन को बिजली मिल रही है, जिससे डीजल आधारित एंड ऑन जनरेशन (EOG) प्रणाली पर निर्भरता लगभग खत्म हो गई है।

क्या है हेड ऑन जनरेशन (HOG) प्रणाली?

हेड ऑन जनरेशन (HOG) एक आधुनिक तकनीक है, जिसमें ट्रेन के एसी कोचों, पंखों, लाइटों और अन्य विद्युत उपकरणों को बिजली सीधे इलेक्ट्रिक इंजन से मिलती है। यह बिजली इंजन को मिलने वाली ओवरहेड इलेक्ट्रिक लाइन (OHE) के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है। इस व्यवस्था में अलग से डीजल जनरेटर चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जिससे डीजल की बचत के साथ रखरखाव का खर्च भी कम हो जाता है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

21 Jul 2026 03:00 pm

Published on:

21 Jul 2026 03:00 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Raipur News: रेलवे का बड़ा नवाचार, इंजन से सीधे एसी को बिजली देकर बचाए 81 करोड़ रुपए, 65 लाख लीटर डीजल की बचत

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

9वीं की पढ़ाई में बड़ा बदलाव! NCERT के नई किताबें लागू, CBSE ने शुरू की टीचर्स ट्रेनिंग

NCERT New Update
रायपुर

22 जुलाई को होगी साय कैबिनेट की अहम बैठक, कई बड़े फैसलों पर लग सकती है मुहर

Chhattisgarh Cabinet Meeting
रायपुर

CG Vyapam अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी! अटका हुआ परीक्षा शुल्क अब होगा वापस, नया link जारी

CG Vyapam Exam
रायपुर

छत्तीसगढ़ के मंत्रियों की निजी टीम में बड़ा बदलाव! दो अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी

Chhattisgarh Transfer News
रायपुर

Chhattisgarh Transfer News: शिक्षा विभाग में बड़ा फेरबदल, सहायक ग्रेड-1 से भृत्य तक के कर्मचारियों का ट्रांसफर, देखें लिस्ट

School Education Department
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.