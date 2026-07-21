Raipur News: रेलवे का बड़ा नवाचार, इंजन से सीधे एसी को बिजली देकर बचाए 81 करोड़ रुपए, 65 लाख लीटर डीजल की बचत

Railway News: दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने नया प्रयोग करके पर्यावरण संरक्षण के साथ ही बचत की परंपरा को शुरू किया है। जोन की 25 एलएचबी ट्रेनों में पॉवर जेनरेटर की बजाय सीधे इंजन के ओएचई से बिजली लेकर एसी कोच और लाइटें जलाकर 81 करोड़ रुपए बचा लिए। यह सब हुआ है अत्याधुनिक हेड ऑन जनरेशन (एचओजी) प्रणाली को अपनाकर। जिससे जोन ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान 65 लाख लीटर से अधिक डीजल की बचत की है। साथ ही 16,614 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी दर्ज की गई है।