छत्तीसगढ़ में मानसून का बड़ा अपडेट! इस साल 13% कम हुई बारिश, जानिए आपके जिले में कितनी हुई बरसात

Chhattisgarh Rainfall Report: छत्तीसगढ़ में मानसून सक्रिय है, लेकिन इस वर्ष अब तक प्रदेश में सामान्य से 13 प्रतिशत कम बारिश दर्ज की गई है। राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष के अनुसार, 1 जून से अब तक औसतन 356.2 मिमी वर्षा हुई है, जो सामान्य औसत का 87.1 प्रतिशत है। सबसे अधिक बारिश सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में 576.7 मिमी दर्ज की गई है, जबकि मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी सबसे कम 203.3 मिमी वर्षा के साथ सबसे पीछे है। विभाग ने बताया कि बस्तर संभाग के कई जिलों में अब भी सामान्य से कम बारिश हो रही है।