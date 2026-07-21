21 जुलाई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

epaper_icon

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

रायपुर

छत्तीसगढ़ में मानसून का बड़ा अपडेट! इस साल 13% कम हुई बारिश, जानिए आपके जिले में कितनी हुई बरसात

Chhattisgarh Rain Update: छत्तीसगढ़ में इस मानसून सीजन अब तक सामान्य से 13% कम बारिश दर्ज की गई है। सारंगढ़-बिलाईगढ़ सबसे ज्यादा बारिश वाला जिला बना है, जबकि मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी में सबसे कम वर्षा हुई है।
2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Jul 21, 2026

Chhattisgarh Rainfall Report

Chhattisgarh Rainfall Report: छत्तीसगढ़ में बारिश का बड़ा अपडेट(photo-patrika)

Chhattisgarh Rainfall Report: छत्तीसगढ़ में मानसून सक्रिय है, लेकिन इस वर्ष अब तक प्रदेश में सामान्य से 13 प्रतिशत कम बारिश दर्ज की गई है। राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष के अनुसार, 1 जून से अब तक औसतन 356.2 मिमी वर्षा हुई है, जो सामान्य औसत का 87.1 प्रतिशत है। सबसे अधिक बारिश सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में 576.7 मिमी दर्ज की गई है, जबकि मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी सबसे कम 203.3 मिमी वर्षा के साथ सबसे पीछे है। विभाग ने बताया कि बस्तर संभाग के कई जिलों में अब भी सामान्य से कम बारिश हो रही है।

Rainfall Data Chhattisgarh: 24 घंटे में यहां हुई सबसे ज्यादा बारिश

पिछले 24 घंटों की बात करें तो गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिला सबसे आगे रहा। यहां 69.4 मिमी बारिश दर्ज की गई। वहीं, कई जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा रिकॉर्ड की गई, जिससे किसानों और आम लोगों को राहत मिली है।

सारंगढ़-बिलाईगढ़ बना सबसे ज्यादा बारिश वाला जिला

मानसून सत्र में अब तक सबसे ज्यादा बारिश सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में हुई है। यहां 576.7 मिमी वर्षा दर्ज की गई, जो सामान्य औसत का 181.4 प्रतिशत है। इसके अलावा जांजगीर-चांपा (512 मिमी), बलौदाबाजार (453.4 मिमी), बिलासपुर (440.5 मिमी), महासमुंद (427.3 मिमी), मुंगेली (417.7 मिमी) और रायपुर (395.7 मिमी) में भी सामान्य से अधिक बारिश हुई है।

बस्तर और कुछ जिलों में अब भी बारिश की कमी

दूसरी ओर, कई जिले अब भी पर्याप्त बारिश का इंतजार कर रहे हैं। मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी सबसे नीचे है, जहां केवल 203.3 मिमी बारिश हुई है। यह जिले की सामान्य वर्षा का सिर्फ 40.4 प्रतिशत है। सुकमा, बीजापुर, कांकेर, कोंडागांव और बस्तर में भी सामान्य से काफी कम बारिश दर्ज की गई है। सरगुजा जिले में भी अब तक केवल 185.8 मिमी बारिश हुई है।

विभाग रख रहा है लगातार नजर

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, प्रदेश के मैदानी इलाकों में मानसून की स्थिति बेहतर है, जबकि बस्तर और कुछ उत्तरी जिलों में वर्षा की कमी बनी हुई है। विभाग लगातार बारिश के आंकड़ों की निगरानी कर रहा है और आने वाले दिनों में मानसून की गतिविधियां तेज होने की उम्मीद जताई जा रही है।

9वीं की पढ़ाई में बड़ा बदलाव! NCERT के नई किताबें लागू, CBSE ने शुरू की टीचर्स ट्रेनिंग

ये भी पढ़ें
NCERT New Update

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

21 Jul 2026 06:13 pm

Published on:

21 Jul 2026 06:11 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / छत्तीसगढ़ में मानसून का बड़ा अपडेट! इस साल 13% कम हुई बारिश, जानिए आपके जिले में कितनी हुई बरसात

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

"छात्रों की आवाज दबाना बंद करो नहीं तो"… रायपुर में NSUI-युवा कांग्रेस का प्रदर्शन, PM का पुतला दहन

Raipur NSUI Protest
रायपुर

4 पूर्व सरपंचों को जेल वारंट जारी होते ही मची खलबली, दो ने जमा किए 22 लाख, रायपुर में कलेक्टर का बड़ा एक्शन!

Government Fund Recovery Raipur
रायपुर

Paperless Lab Test: रायपुर एम्स में टेस्ट के लिए पर्ची का झंझट खत्म, डॉक्टर के लिखते ही सीधे लैब पहुंचेगी जानकारी

Paperless Lab Test
रायपुर

Raipur News: मुफ्त में मिला ऑडिटोरियम, फिर भी दीक्षांत समारोह में विवि ने खर्च किए 2.28 करोड़ रुपए

Raipur News
रायपुर

9वीं की पढ़ाई में बड़ा बदलाव! NCERT के नई किताबें लागू, CBSE ने शुरू की टीचर्स ट्रेनिंग

NCERT New Update
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.