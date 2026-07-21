9वीं की पढ़ाई में बड़ा बदलाव! NCERT के नई किताबें लागू, CBSE ने शुरू की टीचर्स ट्रेनिंग

NCERT New Update: छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) ने कक्षा 9 के लिए नई पाठ्यपुस्तकों को लागू कर दिया है। नए शैक्षणिक सत्र में इन पुस्तकों के आधार पर पढ़ाई शुरू करने से पहले देशभर के शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस पहल में CBSE स्कूलों के अलावा केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) और नवोदय विद्यालय समिति (NVS) के शिक्षक भी शामिल हैं।