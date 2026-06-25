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NCERT किताब में Emergency की एंट्री पर भड़की कांग्रेस! जयवर्धन सिंह बोले- बच्चों के भविष्य में भी राजनीति कर रही BJP

NCERT Emergency Controversy: NCERT की कक्षा 9वीं की किताब में Emergency अध्याय को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने भाजपा पर बच्चों की किताबों में राजनीति करने का आरोप लगाया है।
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रायपुर

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Shradha Jaiswal

Jun 25, 2026

NCERT Emergency Controversy

NCERT किताब में Emergency(Photo-AI)

NCERT Emergency Chapter: NCERT की कक्षा 9वीं की किताब में आपातकाल (Emergency) के अध्याय को शामिल किए जाने को लेकर राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है। मध्यप्रदेश के पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने इस फैसले पर नाराजगी जताते हुए भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा बच्चों की किताबों में भी राजनीति कर रही है। जयवर्धन सिंह ने कहा कि कांग्रेस राजनीति जरूर करती है, लेकिन बच्चों के भविष्य को राजनीति का हिस्सा नहीं बनाती। उन्होंने भाजपा पर इतिहास और शिक्षा के क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया।

NCERT Emergency Chapter Controversy: ‘बच्चों की किताबों में भी राजनीति कर रही भाजपा’

रायपुर पहुंचे जयवर्धन सिंह ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि शिक्षा से जुड़े विषयों को राजनीतिक नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बच्चों की किताबों में देश का इतिहास तथ्यात्मक तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने भाजपा को लेकर कहा कि यह ऐसी पार्टी है जो बच्चों के भविष्य से जुड़े मुद्दों में भी राजनीति करती है।

‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम को लेकर पहुंचे रायपुर

जयवर्धन सिंह बिलासपुर में आयोजित होने वाली कांग्रेस की प्रेस वार्ता में शामिल होने रायपुर पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि देशभर में नीट घोटाले को लेकर कांग्रेस ‘छात्रों की गूंज’ अभियान चला रही है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत देश के 28 शहरों में प्रेस वार्ता आयोजित की जा रही है।

NEET और CBSE को लेकर केंद्र सरकार पर हमला

जयवर्धन सिंह ने केंद्र सरकार पर शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पहली बार देश में सीबीएसई और नीट जैसी परीक्षाओं को लेकर सवाल खड़े हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षा के क्षेत्र में अनियमितताएं बढ़ी हैं। साथ ही उन्होंने सवाल किया कि जब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) का गठन किया गया था, तो उसे संसदीय अधिकार क्यों नहीं दिए गए।

सचिन पायलट ने भी साधा निशाना

छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट ने भी NCERT की किताब में Emergency शामिल किए जाने पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इतिहास को अलग-अलग नजरिए से प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन सरकारों को लोकतांत्रिक मूल्यों का ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा शासित राज्यों में किताबों और इतिहास को अपने तरीके से पेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं के इस्तेमाल को लेकर देश में पहले कभी ऐसी स्थिति नहीं बनी।

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Published on:

25 Jun 2026 11:55 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / NCERT किताब में Emergency की एंट्री पर भड़की कांग्रेस! जयवर्धन सिंह बोले- बच्चों के भविष्य में भी राजनीति कर रही BJP

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