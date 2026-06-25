NCERT किताब में Emergency की एंट्री पर भड़की कांग्रेस! जयवर्धन सिंह बोले- बच्चों के भविष्य में भी राजनीति कर रही BJP

NCERT Emergency Chapter: NCERT की कक्षा 9वीं की किताब में आपातकाल (Emergency) के अध्याय को शामिल किए जाने को लेकर राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है। मध्यप्रदेश के पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने इस फैसले पर नाराजगी जताते हुए भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा बच्चों की किताबों में भी राजनीति कर रही है। जयवर्धन सिंह ने कहा कि कांग्रेस राजनीति जरूर करती है, लेकिन बच्चों के भविष्य को राजनीति का हिस्सा नहीं बनाती। उन्होंने भाजपा पर इतिहास और शिक्षा के क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया।