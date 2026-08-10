AIIMS रायपुर में निकली 121 सीनियर रेजिडेंट की भर्ती, जानें योग्यता और आवेदन की लास्ट डेट

AIIMS Raipur Recruitment: AIIMS रायपुर में मेडिकल क्षेत्र में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) रायपुर ने विभिन्न विभागों में सीनियर रेजिडेंट (नॉन-एकेडमिक), ग्रुप-A के 121 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। इन पदों पर नियुक्ति तीन वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी। भर्ती में जनरल के 44, OBC के 37, SC के 20, ST के 13 और EWS के 7 पद शामिल हैं।