BJP की तिरंगा यात्रा पर PCC चीफ दीपक बैज का तीखा हमला, बोले- कर्मों का पाप धोने निकले हैं भाजपाई

बैज ने BJP-RSS के इतिहास पर उठाए सवाल (photo source- Patrika)
BJP Tiranga Yatra: छत्तीसगढ़ में भाजपा की तिरंगा यात्रा को लेकर सियासत गरमा गई है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी (PCC) अध्यक्ष दीपक बैज ने भाजपा की तिरंगा यात्रा पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने भाजपा और RSS के पुराने इतिहास का जिक्र करते हुए कई गंभीर आरोप लगाए और कहा कि भाजपा को अपना इतिहास याद करना चाहिए।
दीपक बैज ने तिरंगा यात्रा को लेकर कहा कि जो लोग कभी तिरंगे के तीनों रंगों को अशुभ मानते थे और जिन्होंने आजादी के बाद तिरंगा नहीं फहराया, वे आज तिरंगा यात्रा निकालकर देशवासियों को देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा और RSS ने कभी तिरंगे को स्वीकार नहीं किया था।
PCC चीफ दीपक बैज ने कहा कि आज भाजपा के नेता तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं और लोगों को देशभक्ति का संदेश दे रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जिन लोगों ने आजादी के बाद तिरंगे को स्वीकार नहीं किया, वे आज देशभक्ति की बात कर रहे हैं। बैज ने कहा कि भाजपा नेताओं को अपने इतिहास को याद करना चाहिए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि भाजपाई अपने कर्मों का पाप धोने के लिए तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। उनके इस बयान के बाद भाजपा और कांग्रेस के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज होने के आसार हैं।
दीपक बैज ने आदिवासी दिवस के मौके पर भाजपा नेताओं की ओर से बधाई संदेश नहीं आने को लेकर भी सरकार पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि आदिवासी दिवस पर सभी लोगों ने मिलकर कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और दिवस मनाया। लेकिन सवाल यह है कि छत्तीसगढ़ के भाजपा के आदिवासी नेताओं, चुने हुए मंत्रियों, देश की राष्ट्रपति और प्रदेश के आदिवासी मुख्यमंत्री की ओर से आदिवासी दिवस पर बधाई संदेश क्यों नहीं आया। बैज ने कहा कि वर्ष 2023 से पहले यही नेता सरकार बनने से पहले आदिवासी दिवस पर बधाई संदेश देते थे, लेकिन अब सरकार में आने के बाद बधाई नहीं दे रहे हैं।
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने इस मुद्दे को लेकर भाजपा सरकार से जवाब मांगा। उन्होंने कहा कि सरकार और भाजपा के आदिवासी नेताओं को बताना चाहिए कि क्या भाजपा सरकार आदिवासी एकता और अखंडता को तोड़ना चाहती है, इसलिए आदिवासी दिवस पर बधाई संदेश नहीं दिया गया। बैज ने कांग्रेस नेता बृजमोहन अग्रवाल का उदाहरण देते हुए कहा कि वे आदिवासी नहीं हैं, इसके बावजूद उन्होंने आदिवासी दिवस पर बधाई दी। उन्होंने इसे भाईचारे और एकता की मिसाल बताया। उन्होंने कहा कि आदिवासी दिवस किसी एक वर्ग का नहीं, बल्कि आदिवासी समाज की संस्कृति, पहचान और अधिकारों को सम्मान देने का अवसर है।
दीपक बैज ने झीरम घाटी नक्सली हमले के मामले को लेकर भी सरकार पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि झीरम घाटी मामले में NIA कोर्ट में अंतिम सुनवाई हो रही है। बैज ने कहा कि झीरम घाटी हमले में शहीद हुए लोगों के परिवार आज भी न्याय और सच्चाई सामने आने का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या इस मामले की पूरी सच्चाई सामने आ पाएगी? उन्होंने कहा कि यदि मामले में अंतिम सुनवाई हो रही है तो यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि अब तक जांच में क्या सामने आया है और शहीद परिवारों को न्याय कब मिलेगा।
झीरम घाटी मामले को लेकर दीपक बैज ने तत्कालीन सरकार और जांच की दिशा पर भी सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि क्या सरेंडर करने वाले नक्सलियों से झीरम घाटी हमले के संबंध में पूछताछ हुई? क्या जांच के दौरान तत्कालीन सरकार से जुड़े किसी व्यक्ति का नाम सामने आया? अगर सामने आया तो उस दिशा में क्या कार्रवाई हुई? बैज ने कहा कि झीरम घाटी हमले की सच्चाई सामने आना जरूरी है, क्योंकि इस घटना में कांग्रेस के कई बड़े नेताओं सहित सुरक्षा जवानों और अन्य लोगों की जान गई थी।
झीरम घाटी हमले को छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े राजनीतिक और नक्सली हमलों में गिना जाता है। इस मामले में लंबे समय से जांच और न्याय को लेकर सवाल उठते रहे हैं। अब NIA कोर्ट में अंतिम सुनवाई के चरण को लेकर एक बार फिर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। कांग्रेस की ओर से लगातार यह सवाल उठाया जा रहा है कि घटना के पीछे की पूरी साजिश और जिम्मेदार लोगों की पहचान कब सामने आएगी। दीपक बैज ने कहा कि शहीद परिवार सच्चाई और न्याय चाहते हैं। ऐसे में सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि मामले में अब तक क्या सामने आया है और क्या अंतिम सुनवाई के बाद घटना की पूरी सच्चाई सामने आ पाएगी।
दीपक बैज के ताजा बयान में भाजपा की तिरंगा यात्रा, आदिवासी दिवस और झीरम घाटी नक्सली हमले जैसे तीन बड़े मुद्दे शामिल रहे। तिरंगा यात्रा को लेकर उन्होंने भाजपा के इतिहास पर सवाल उठाए, वहीं आदिवासी दिवस पर बधाई संदेश को लेकर सरकार पर आदिवासी समाज की उपेक्षा का आरोप लगाया। झीरम घाटी मामले में उन्होंने जांच और न्याय की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए शहीद परिवारों के लिए पूरी सच्चाई सामने लाने की मांग की। इन बयानों के बाद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और भाजपा के बीच सियासी टकराव और तेज होने की संभावना है।
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