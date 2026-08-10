BJP की तिरंगा यात्रा पर PCC चीफ दीपक बैज का तीखा हमला, बोले- कर्मों का पाप धोने निकले हैं भाजपाई

झीरम घाटी हमले को छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े राजनीतिक और नक्सली हमलों में गिना जाता है। इस मामले में लंबे समय से जांच और न्याय को लेकर सवाल उठते रहे हैं। अब NIA कोर्ट में अंतिम सुनवाई के चरण को लेकर एक बार फिर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। कांग्रेस की ओर से लगातार यह सवाल उठाया जा रहा है कि घटना के पीछे की पूरी साजिश और जिम्मेदार लोगों की पहचान कब सामने आएगी। दीपक बैज ने कहा कि शहीद परिवार सच्चाई और न्याय चाहते हैं। ऐसे में सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि मामले में अब तक क्या सामने आया है और क्या अंतिम सुनवाई के बाद घटना की पूरी सच्चाई सामने आ पाएगी।