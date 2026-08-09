आदिवासी दिवस पर दीपक बैज का BJP-RSS पर बड़ा हमला, बोले- वनवासी बताने की हो रही साजिश

विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में दीपक बैज ने एक साथ कई मुद्दों को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आदिवासी समाज की पहचान और अधिकारों से लेकर तिरंगा अभियान और शिक्षकों के तबादलों तक सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। बैज ने कहा कि आदिवासी समाज को केवल राजनीतिक मंचों पर याद करने के बजाय उनके अधिकारों, शिक्षा, रोजगार और विकास से जुड़े मुद्दों पर ठोस काम होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज की पहचान और संस्कृति का सम्मान करना सभी की जिम्मेदारी है। साथ ही, शिक्षा व्यवस्था से जुड़े फैसलों में भी सरकार को शिक्षकों और विद्यार्थियों की सुविधाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए।