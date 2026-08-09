10 अगस्त 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

रायपुर

Raipur News: पावर प्लांट में हादसा, हाइवा की चपेट में आने से 26 वर्षीय कर्मचारी की मौत

Power Plant Accident:अदाणी पावर प्लांट में बड़ा हादसा, हाइवा की चपेट में आने से 26 वर्षीय कर्मचारी की मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने प्लांट के गेट पर धरना देकर मुआवजा और न्याय की मांग की।
2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Love Sonkar

Aug 09, 2026

Raipur news

अदाणी पावर प्लांट में हादसा (Photo Patrika)

Raipur News: रायपुर के पावर प्लांट परिसर में हाइवा की चपेट में आने से 26 वर्षीय कर्मचारी केशव कुमार महिलांगे की मौत हो गई। हादसे के बाद मुआवजे और शव सुपुर्दगी की मांग को लेकर परिजनों ने प्लांट के मुख्य गेट पर धरना शुरू कर दिया। उनके समर्थन में मजदूर यूनियन और छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के सदस्य भी मौके पर पहुंचे हैं।

हाइवा की चपेट में आने से कर्मचारी की मौत

जानकारी के मुताबिक पावर प्लांट परिसर में काम के दौरान केशव कुमार महिलांगे हाइवा की चपेट में आ गए। हादसे में उन्हें गंभीर चोटें आईं। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई। हादसे के बाद घायल कर्मचारी को बचाने के प्रयास किए गए, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों को इसकी जानकारी दी गई। मृतक के परिजन प्लांट पहुंचे और मुआवजे की मांग को लेकर विरोध शुरू कर दिया।

मुआवजे की मांग को लेकर प्लांट गेट पर धरना

मृतक के परिजनों का कहना है कि परिवार के सामने अब आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने हादसे के बाद उचित मुआवजे की मांग की है। इसी मांग को लेकर परिजनों ने प्लांट के गेट पर धरना शुरू किया। परिजनों के समर्थन में छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना और मजदूर यूनियन के सदस्य भी मौके पर पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने प्लांट प्रबंधन के जिम्मेदार अधिकारियों से सीधे बातचीत करने और मुआवजे के मुद्दे पर निर्णय लेने की मांग की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि मुआवजे को लेकर चर्चा करने के लिए प्लांट प्रबंधन की ओर से जिम्मेदार अधिकारी सामने नहीं आ रहे हैं। इसी वजह से गेट के बाहर विरोध की स्थिति बनी हुई है।

परिजनों को मुआवजे का इंतजार

फिलहाल मृतक के परिजन और उनके समर्थन में पहुंचे प्रदर्शनकारी प्लांट के गेट पर मुआवजे की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। उनकी मांग है कि प्रबंधन की ओर से जिम्मेदार अधिकारी मौके पर आएं और परिवार के साथ बातचीत कर उचित मुआवजे को लेकर निर्णय लें। हादसे के बाद एक तरफ जहां केशव कुमार महिलांगे के परिवार में शोक का माहौल है, वहीं दूसरी ओर लगातार हो रही घटनाओं ने प्लांट में कार्यरत मजदूरों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

तीन दिन पहले भी हुआ था हादसा

इस घटना के बीच प्लांट में तीन दिन पहले हुए हादसे का मामला भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि उस हादसे में पांच मजदूर घायल हुए थे। लगातार कुछ ही दिनों के अंतराल में हादसे सामने आने के बाद प्लांट में काम करने वाले कर्मचारियों और मजदूरों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पहले हुए हादसे की जानकारी को प्लांट प्रबंधन की ओर से छिपाने की कोशिश की गई थी। हालांकि, इस आरोप की स्वतंत्र पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है।


खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

09 Aug 2026 08:10 pm

Published on:

09 Aug 2026 04:35 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Raipur News: पावर प्लांट में हादसा, हाइवा की चपेट में आने से 26 वर्षीय कर्मचारी की मौत

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG Teacher Vacancy 2026: छत्तीसगढ़ में 1654 शिक्षक पदों पर भर्ती, 2 सितंबर तक कर सकेंगे आवेदन; जानें पूरी डिटेल

CG Vyapam Teacher Vacancy 2026, Govt Jobs 2026
रायपुर

Flood Relief Fund: असम के बाढ़ प्रभावितों की सहायता के लिए छत्तीसगढ़ सरकार देगी 5 करोड़ रुपये, मुख्यमंत्री ने किया ऐलान

Flood Relief Fund:
रायपुर

15 अगस्त पर CM विष्णुदेव साय से लेकर मंत्रियों-सांसदों तक की ड्यूटी तय, जानें कौन-कौन किस जिले में करेंगे ध्वजारोहण

Independence Day 2026
रायपुर

Chanderi Land Issue: नकटी के बाद अब चंदेरी की चरागाह जमीन उद्योगपतियों को सौंपने की तैयारी, पूर्व मंत्री अकबर ने सरकार पर उठाए सवाल

Chhattisgarh land dispute
रायपुर

आदिवासी दिवस पर दीपक बैज का BJP-RSS पर बड़ा हमला, बोले- वनवासी बताने की हो रही साजिश

Deepak Baij Statement
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.