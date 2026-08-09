Raipur News: पावर प्लांट में हादसा, हाइवा की चपेट में आने से 26 वर्षीय कर्मचारी की मौत

मृतक के परिजनों का कहना है कि परिवार के सामने अब आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने हादसे के बाद उचित मुआवजे की मांग की है। इसी मांग को लेकर परिजनों ने प्लांट के गेट पर धरना शुरू किया। परिजनों के समर्थन में छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना और मजदूर यूनियन के सदस्य भी मौके पर पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने प्लांट प्रबंधन के जिम्मेदार अधिकारियों से सीधे बातचीत करने और मुआवजे के मुद्दे पर निर्णय लेने की मांग की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि मुआवजे को लेकर चर्चा करने के लिए प्लांट प्रबंधन की ओर से जिम्मेदार अधिकारी सामने नहीं आ रहे हैं। इसी वजह से गेट के बाहर विरोध की स्थिति बनी हुई है।