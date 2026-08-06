Crane Accident: रायपुर के APL थर्मल पावर प्लांट में बड़ा हादसा, बॉयलर एरिया में गिरी क्रेन, एक कर्मचारी घायल

APL Plant Accident: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित APL थर्मल पावर प्लांट में गुरुवार को एक बड़ा औद्योगिक हादसा हो गया। प्लांट के बॉयलर एरिया में कार्य के दौरान अचानक एक क्रेन गिर गई, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई। हादसे में एक कर्मचारी घायल हो गया, जबकि अन्य कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। घटना के तुरंत बाद इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम (ERT) और सुरक्षा विभाग ने राहत एवं बचाव अभियान चलाकर घायल कर्मचारी को अस्पताल पहुंचाया। उसकी हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है। घटना के बाद पूरे प्लांट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए तकनीकी जांच शुरू कर दी गई है।