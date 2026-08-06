‘दूध, दही, मक्खन में मिलावट करने वालों को नहीं छोड़ेंगे’, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का बड़ा बयान

Dairy Product Adulteration: छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के संकेत दिए हैं। उन्होंने साफ कहा कि सरकार सिर्फ एनालॉग पनीर ही नहीं, बल्कि दूध, दही, मक्खन समेत सभी खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। मीडिया से चर्चा के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने खाद्य सुरक्षा, मेडिकल छात्रों के स्टाइपेंड, कांग्रेस के 2028 चुनावी दावे और रायपुर पुलिस कमिश्नरेट के विस्तार सहित कई मुद्दों पर अपनी बात रखी।