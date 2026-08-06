कांग्रेस नेता रामगोपाल अग्रवाल की जमानत अर्जी खारिज, कोयला और शराब घोटाले में न्यायिक रिमांड बढ़ी

रामगोपाल अग्रवाल की ओर से अधिवक्ता फैसल रिजवी ने जमानत याचिका पर बहस करते हुए कहा कि उनके मुवक्किल को साजिश के तहत फंसाया गया है। उन्होंने अदालत को बताया कि कोयला और शराब घोटाले की जांच पिछले दो वर्षों से चल रही है और इस दौरान उनके मुवक्किल ने जांच एजेंसी द्वारा भेजे गए नोटिसों का जवाब दिया तथा पूछताछ में भी सहयोग किया। बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि स्वास्थ्य संबंधी कारणों से जब वे उपस्थित नहीं हो सके तो इसकी जानकारी भी जांच एजेंसी को दी गई थी। बाद में EOW के नोटिस पर वे स्वयं कार्यालय पहुंचकर सरेंडर हुए थे। ऐसे में उन्हें फरार या जांच में सहयोग नहीं करने वाला नहीं माना जा सकता।