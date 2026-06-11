17.13 करोड़ की टैक्स चोरी, मध्यप्रदेश के बड़े कारोबारी को रायपुर में किया गिरफ्तार, भेजा न्यायिक रिमांड पर

Chhattisgarh News: सेंट्रल जीएसटी (सीजीएसटी) ने 17.13 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी करने वाले मध्यप्रदेश के सीधी जिले के लोहा कारोबारी जयदीप सिंह चंदेल को गिरफ्तार किया। साथ ही पूछताछ करने के बाद कोर्ट में पेश करने के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। (Raipur News ) आरोपी कागजों में मेरिडियन स्टील्स एंड इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड संचालन करता था। वह फर्जी बिलों के जरिए करोड़ों रुपए का अवैध इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लेता था।