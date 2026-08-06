इस बार Monsoon मेहरबान! धान की बढ़वार 25% तक बेहतर… छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए राहत भरी खबर

Sawan Festival 2026: छत्तीसगढ़ में सावन की फुहारों ने खेत-खलिहानों की तस्वीर बदल दी है। हरेली तिहार से पहले प्रदेश के अधिकांश इलाकों में धान की फसल लहलहा रही है और खेत हरियाली से भर गए हैं। अनुकूल मौसम और अच्छी बारिश के चलते धान की बढ़वार 20 से 25 प्रतिशत तक बेहतर दर्ज की गई है। इससे किसानों के चेहरों पर खुशी लौट आई है। इन दिनों खेतों में निंदाई-गुड़ाई का कार्य तेजी से चल रहा है और कृषि विशेषज्ञ भी इस मौसम को फसल के लिए बेहद अनुकूल मान रहे हैं।