Exclusive: NEET छात्रों के लिए बड़ी राहत! अब छत्तीसगढ़ के 4 मेडिकल कॉलेजों में बनेगा दिव्यांग सर्टिफिकेट

MBBS Admission 2026: छत्तीसगढ़ के रायपुर एमबीबीएस के ऑल इंडिया कोटे (AIQ) के तहत प्रवेश लेने वाले दिव्यांग छात्रों के लिए बड़ी राहत की खबर है। नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) ने छत्तीसगढ़ के एम्स रायपुर, पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज रायपुर, सिम्स बिलासपुर और मेडिकल कॉलेज जगदलपुर को दिव्यांग (PwD) प्रमाणपत्र जारी करने की मान्यता दे दी है। यह सुविधा इसी शैक्षणिक सत्र से लागू होगी। इससे अब प्रदेश के छात्रों को दिव्यांग प्रमाणपत्र बनवाने के लिए दूसरे राज्यों का रुख नहीं करना पड़ेगा।