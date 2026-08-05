Folk Artist Scheme 2026: छत्तीसगढ़ के लोक कलाकारों के लिए बड़ी खुशखबरी, हर साल मिलेंगे 24 हजार रुपये, साय सरकार ने शुरू की आवेदन प्रक्रिया

Chhattisgarh Folk Artists: छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोक कला, संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित करने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में संस्कृति एवं राजभाषा संचालनालय ने 'मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना-2026' के तहत प्रदेश के लोक कलाकारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस योजना के माध्यम से पात्र कलाकारों को प्रतिवर्ष 12 हजार से 24 हजार रुपये तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य लोक कलाकारों को आर्थिक संबल प्रदान करने के साथ-साथ प्रदेश की पारंपरिक कला, लोक संस्कृति और सांस्कृतिक विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाना है। योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इच्छुक कलाकार निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर सकते हैं।