Chhattisgarh BJP Crisis: 111 कार्यकर्ताओं के बाद 26 BJP नेताओं ने दिया इस्तीफा! क्या छत्तीसगढ़ के भाजपा में सब ठीक नहीं है..?

भाजपा जिलाध्यक्ष कोमल सिंह राजपूत को भेजे गए इस्तीफा पत्र में नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शहर मंडल अध्यक्ष जसमीत सिंह बन्नोतआना पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि संगठन में परिवारवाद और गुटबाजी हावी हो गई है, जबकि वर्षों से पार्टी के लिए काम करने वाले निष्ठावान कार्यकर्ताओं की लगातार उपेक्षा की जा रही है। इस्तीफा देने वालों का आरोप है कि संगठन में फैसले कुछ चुनिंदा लोगों के प्रभाव में लिए जा रहे हैं, जिससे जमीनी स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं में नाराजगी बढ़ती जा रही है।