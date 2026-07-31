31 जुलाई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राजनंदगांव

Chhattisgarh BJP Crisis: 111 कार्यकर्ताओं के बाद 26 BJP नेताओं ने दिया इस्तीफा! क्या छत्तीसगढ़ के भाजपा में सब ठीक नहीं है..?

26 BJP Leaders Resign: डोंगरगढ़ में भाजपा का अंदरूनी विवाद गहराता जा रहा है। 111 कार्यकर्ताओं के बाद अब 26 नेताओं ने भी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है।
2 min read
Google source verification

राजनंदगांव

image

Shradha Jaiswal

Jul 31, 2026

Chhattisgarh BJP Crisis

Chhattisgarh BJP Crisis: 26 BJP नेताओं ने दिया इस्तीफा(photo-patrika)

Chhattisgarh BJP Crisis: छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में भाजपा के भीतर चल रहा संगठनात्मक असंतोष लगातार गहराता जा रहा है। 111 कार्यकर्ताओं के सामूहिक इस्तीफे के बाद अब पार्टी के 26 पदाधिकारियों और नेताओं ने भी प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देकर संगठन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इस्तीफा देने वालों में पूर्व भाजयुमो मंडल अध्यक्ष सुमित मिश्रा, पूर्व महिला मोर्चा अध्यक्ष एम. तुलसी और भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला मंत्री बलविंदर सिंह भाटिया जैसे प्रमुख नाम शामिल हैं।

BJP Resignations Chhattisgarh: परिवारवाद और गुटबाजी के लगाए आरोप

भाजपा जिलाध्यक्ष कोमल सिंह राजपूत को भेजे गए इस्तीफा पत्र में नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शहर मंडल अध्यक्ष जसमीत सिंह बन्नोतआना पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि संगठन में परिवारवाद और गुटबाजी हावी हो गई है, जबकि वर्षों से पार्टी के लिए काम करने वाले निष्ठावान कार्यकर्ताओं की लगातार उपेक्षा की जा रही है। इस्तीफा देने वालों का आरोप है कि संगठन में फैसले कुछ चुनिंदा लोगों के प्रभाव में लिए जा रहे हैं, जिससे जमीनी स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं में नाराजगी बढ़ती जा रही है।

111 कार्यकर्ताओं के बाद अब 26 नेताओं का इस्तीफा

गौरतलब है कि इससे पहले डोंगरगढ़ भाजपा के 111 कार्यकर्ताओं द्वारा सामूहिक इस्तीफा दिए जाने की खबर सामने आई थी। हालांकि, उस समय भाजपा जिलाध्यक्ष कोमल सिंह राजपूत ने कहा था कि उन्हें किसी प्रकार का इस्तीफा प्राप्त नहीं हुआ है।

अब 26 नेताओं के इस्तीफे के बाद मामला और गंभीर हो गया है। इस्तीफा देने वाले नेताओं का दावा है कि यह छत्तीसगढ़ भाजपा के इतिहास का सबसे बड़ा सामूहिक इस्तीफा है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब इस घटनाक्रम की जानकारी प्रदेश और देशभर में चर्चा का विषय बन चुकी है, तो जिला अध्यक्ष को इसकी जानकारी कैसे नहीं है।

पार्षद और जमीनी कार्यकर्ता भी छोड़ चुके हैं पार्टी

डोंगरगढ़ में भाजपा को झटके यहीं नहीं थमे हैं। जमीनी कार्यकर्ता अनिल पांडेय पहले ही पार्टी छोड़ चुके हैं, जबकि नगर पालिका के पार्षद अमित छाबड़ा ने भी भाजपा से इस्तीफा दे दिया है। लगातार हो रहे इस्तीफों ने डोंगरगढ़ भाजपा की एकजुटता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यदि जल्द ही संगठनात्मक विवादों का समाधान नहीं किया गया, तो आने वाले समय में डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में भाजपा को राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ सकता है।

छत्तीसगढ़ को मिलेगी नई डिजिटल पहचान! CM साय ने 2,305 मोबाइल टावरों के लिए केंद्र से मांगी मंजूरी

ये भी पढ़ें
Chhattisgarh Digital Connectivity

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

31 Jul 2026 06:11 pm

Published on:

31 Jul 2026 06:10 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Rajnandgaon / Chhattisgarh BJP Crisis: 111 कार्यकर्ताओं के बाद 26 BJP नेताओं ने दिया इस्तीफा! क्या छत्तीसगढ़ के भाजपा में सब ठीक नहीं है..?

बड़ी खबरें

View All

राजनंदगांव

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

पत्थरों पर उकेरी करोड़ों साल पुरानी दुनिया, खैरागढ़ की कला को SCERT की किताब में मिली जगह, जानें पूरी कहानी

Gondwana Marine Fossil Park
राजनंदगांव

एक वर्षीय PG या दो वर्षीय? छात्रों ने सरकार से मांगी स्पष्ट गाइडलाइन, दिग्विजय कॉलेज में आंदोलन की चेतावनी

Chhattisgarh News
राजनंदगांव

Big Breaking: BJP के 111 कार्यकर्ताओं ने दिया सामूहिक इस्तीफा, राजनांदगांव की राजनीति में हलचल

Big Breaking
राजनंदगांव

कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड से एक कदम दूर छत्तीसगढ़ की बेटी, वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता में टिकी देश की नजरें

Chhattisgarh Gyaneshwari Yadav, Commonwealth Games
राजनंदगांव

राजनांदगांव में बड़ा सड़क हादसा, हाईवे पर खड़े कंटेनर में जा घुसी तेज रफ्तार कार, मची अफरा-तफरी

Rajnandgaon Accident
राजनंदगांव
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.