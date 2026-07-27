कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड से एक कदम दूर छत्तीसगढ़ की बेटी, वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता में टिकी देश की नजरें

Commonwealth Games 2026 Update: कॉमनवेल्थ गेम्स में वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता में पूरे देश की नजर छत्तीसगढ़ की होनहार बेटी वेटलिफ्टर ज्ञानेश्वरी यादव पर टिकी हुई है। बता दें कि लगातार अपने खेल से प्रभावित करने वाली ज्ञानेश्वरी यादव स्वर्ण पदक की प्रमुख दावेदार मानी जा रही हैं। वहीं आज कॉमनवेल्थ गेम्स-2026 के 53 किग्रा वर्ग की वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता में अपना दम दिखाएगी। ज्ञानेश्वरी ने 2022 से लगातार अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतकर देश और प्रदेश दोनों का गौरव बढ़ाया है। अब बारी है तो देश को गोल्ड दिलाने की।