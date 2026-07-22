Rajnandgaon: ‘स्कूल से आकर छोटी के साथ करूंगा मस्ती’, बस में बैठते ही मासूम बहन की चली गई जान, आरोपी फरार

मानपुर विकासखंड के खडग़ांव थाना क्षेत्र स्थित ग्राम घोटिया में स्कूल बस ने दो साल की युवानसी नरेटी को अपनी चपेट में ले लिया। जानकारी के अनुसार बच्ची अपने परिजनों के साथ भाई को स्कूल बस तक छोड़ने के लिए गई थी। इस दौरान फ्लॉवर वैली इंग्लिश मीडियम स्कूल के ड्राइवर ने बस को रिवर्स किया, जिससे मासूम चपेट में आ गई। दो साल की युवानसी नरेटी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे के बाद चालक बस को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया।