रायपुर जिले के बच्चों का नहीं लेंगे एडमिशन? सरपंच और प्राचार्य की मनमानी से 5 से अधिक गांवों के लोग परेशान

इसी बीच रायपुर जिला एरिया के दो बच्चों के प्रवेश के लिए अभिभावक पहुंचे। उनके साथ सरपंच के कुछ लोग भी थे। इनके साथ प्राचार्य के पास गए एक व्यक्ति ने बताया कि प्राचार्य ने कहा है कि क्लास में 80 से ज्यादा बच्चे हो गए हैं। प्रवेश के लिए बहुत बच्चे आ रहे हैं, आज प्रवेश पूरा होने का नोटिस लगा देंगे, दो दिन बाद आना, तब प्रवेश कर देंगे। इससे यह सवाल खड़ा हो गया कि यदि सीटें पूरी भर चुकी हैं तो दो दिन बाद प्रवेश किस आधार पर दिया जाएगा। मामले में एक और विरोधाभास सामने आया। प्राचार्य ने दूसरे अभिभावकों से कहा कि नौवीं कक्षा में 100 से अधिक विद्यार्थियों का प्रवेश हो चुका है, इसलिए अब प्रवेश संभव नहीं है। दोनों बातों में अंतर होने से पूरे मामले पर सवाल उठ रहे हैं।