हे मेघराज! अब अमृत बरसा दो, छत्तीसगढ़ में अच्छी बारिश के लिए हुआ विशेष वरुण यज्ञ, देखें VIDEO

कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि धान उत्पादक राज्य होने के कारण छत्तीसगढ़ के लिए जून का अंतिम सप्ताह और जुलाई का पहला पखवाड़ा खेती के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी दौरान अधिकांश क्षेत्रों में धान की बुआई और रोपाई का काम तेज होता है। यदि इस अवधि में पर्याप्त बारिश नहीं होती है तो बुआई का रकबा घट सकता है। इससे उत्पादन प्रभावित होने के साथ किसानों की लागत भी बढ़ सकती है। यही वजह है कि इस समय पूरे प्रदेश के किसान अच्छी बारिश का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।