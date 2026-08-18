Tunnel Accident: चमोली टनल हादसे में बड़ा अपडेट, आखिरी लापता मजदूर का शव बरामद, छत्तीसगढ़ के 4 श्रमिकों की मौत

13 अगस्त को निर्माणाधीन टनल में अचानक पानी और मलबा घुसने से वहां काम कर रहे श्रमिकों को संभलने का ज्यादा मौका नहीं मिला। कुछ ही समय में टनल के भीतर पानी और मलबा जमा हो गया। हादसे की सूचना मिलने के बाद प्रशासन ने तत्काल बचाव अभियान शुरू कराया। शुरुआती दौर में सबसे बड़ी चुनौती टनल के अंदर जमा पानी और भारी मलबे को हटाना था। इसके चलते बचाव दलों को अंदर तक पहुंचने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। रेस्क्यू टीमों ने पहले पानी निकालने और मलबा हटाने का काम शुरू किया। इसके लिए बड़े सक्शन पंप और आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल किया गया।