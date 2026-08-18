Illegal Fertilizer Seized: रायपुर में कृषि विभाग की बड़ी कार्रवाई, बिना लाइसेंस 531 क्विंटल खाद जब्त, व्यापारी पर FIR

कृषि विभाग की इस कार्रवाई को राजधानी में अवैध रूप से उर्वरक के भंडारण और कारोबार पर रोक लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। विभाग की टीम यह भी जांच कर रही है कि इतनी बड़ी मात्रा में उर्वरक बिना वैध लाइसेंस के कैसे स्टोर किया गया। अधिकारियों के मुताबिक, जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं पुलिस भी दर्ज FIR के आधार पर मामले की जांच कर रही है। फिलहाल 531 क्विंटल खाद सीज किए जाने के बाद उर्वरक कारोबार से जुड़े नियमों के पालन को लेकर विभाग की निगरानी बढ़ गई है।