Illegal Fertilizer Seized: रायपुर में कृषि विभाग की बड़ी कार्रवाई, बिना लाइसेंस 531 क्विंटल खाद जब्त, व्यापारी पर FIR

रायपुर में कृषि विभाग की बड़ी कार्रवाई (photo source- Patrika)
Illegal Fertilizer Seized: राजधानी रायपुर में अवैध उर्वरक भंडारण के खिलाफ कृषि विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। आमानाका थाना क्षेत्र के टाटीबंध स्थित नगर गोदाम में विभाग की टीम ने छापेमारी कर बड़ी मात्रा में रासायनिक खाद बरामद की। जांच के दौरान गोदाम में उर्वरक रखने के लिए वैध लाइसेंस नहीं मिला। इसके बाद विभाग ने 22 प्रकार की कुल 531 क्विंटल खाद को सीज कर दिया।
कृषि विभाग की टीम ने टाटीबंध स्थित नगर गोदाम में जांच के दौरान रासायनिक उर्वरकों का भंडारण पाया। विभाग के मुताबिक, गोदाम संचालक के पास उर्वरक भंडारण के लिए आवश्यक वैध लाइसेंस उपलब्ध नहीं था। लाइसेंस से जुड़े दस्तावेज नहीं मिलने के बाद टीम ने मौके पर मौजूद खाद को अपने कब्जे में लेकर सीज करने की कार्रवाई की। विभाग ने मामले को उर्वरक नियमों के उल्लंघन से जोड़ते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
छापेमारी के दौरान कृषि विभाग ने अलग-अलग प्रकार के 22 तरह के उर्वरक बरामद किए। इनकी कुल मात्रा करीब 531 क्विंटल बताई गई है। इतनी बड़ी मात्रा में बिना वैध लाइसेंस उर्वरक का भंडारण मिलने के बाद संबंधित व्यापारी के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गई। मामले में व्यापारी रविंद्र कुमार मित्तल का नाम सामने आया है।
कृषि विभाग की ओर से की गई शिकायत के आधार पर पुलिस ने व्यापारी के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि गोदाम में रखी गई खाद कहां से लाई गई थी और इसे किस उद्देश्य से स्टॉक किया गया था। साथ ही उर्वरक की खरीद-बिक्री से जुड़े दस्तावेजों की भी जांच की जा रही है।
कृषि विभाग की इस कार्रवाई को राजधानी में अवैध रूप से उर्वरक के भंडारण और कारोबार पर रोक लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। विभाग की टीम यह भी जांच कर रही है कि इतनी बड़ी मात्रा में उर्वरक बिना वैध लाइसेंस के कैसे स्टोर किया गया। अधिकारियों के मुताबिक, जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं पुलिस भी दर्ज FIR के आधार पर मामले की जांच कर रही है। फिलहाल 531 क्विंटल खाद सीज किए जाने के बाद उर्वरक कारोबार से जुड़े नियमों के पालन को लेकर विभाग की निगरानी बढ़ गई है।
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