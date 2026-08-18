‘अंग्रेजों के चाटुकार अब वंदे मातरम् का पाठ पढ़ा रहे’, दीपक बैज का BJP पर तीखा हमला

वंदे मातरम् विवाद में दीपक बैज का BJP पर तंज (photo source- Patrika)
Chhattisgarh Politics: राष्ट्रगीत वंदे मातरम् को लेकर छत्तीसगढ़ में भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस ने भाजपा पर देशभक्ति के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि पिछले तीन दिनों से भाजपा के नेता कांग्रेस को वंदे मातरम् के सम्मान का पाठ पढ़ा रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी को लेकर दिए जा रहे बयानों पर भी आपत्ति जताई। बैज ने कहा कि कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम् का पूरा गायन किया गया था। उन्होंने भाजपा से कांग्रेस को देशभक्ति का पाठ पढ़ाने के बजाय अपने कार्यक्रमों और कार्यालयों में राष्ट्रगीत के आयोजन की जानकारी सार्वजनिक करने को कहा।
दीपक बैज ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि आजादी के आंदोलन के दौरान कांग्रेस के नेता वंदे मातरम् गाकर अंग्रेजी हुकूमत का विरोध करते थे। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस लंबे समय से वंदे मातरम् को जनजागरण के माध्यम के रूप में इस्तेमाल करती रही है। बैज ने कहा, “भाजपा कांग्रेस को वंदे मातरम् और देशभक्ति का पाठ न पढ़ाए।” उन्होंने भाजपा पर राजनीतिक मुद्दे को लेकर कांग्रेस को घेरने का आरोप लगाया और कहा कि राष्ट्रगीत के सम्मान के लिए कांग्रेस को किसी से सीख लेने की जरूरत नहीं है।
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने भाजपा और RSS को सीधे चुनौती देते हुए कहा कि वे अपने कार्यालयों में वंदे मातरम् के गायन का वीडियो जारी करें। बैज के मुताबिक, कांग्रेस अपने कार्यक्रमों में राष्ट्रगीत का गायन करती रही है। उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि “जो लोग 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराते थे, वे आज वंदे मातरम् को लेकर प्रलाप कर रहे हैं।” बैज ने कहा कि कांग्रेस का देशभक्ति और राष्ट्रगीत से पुराना संबंध रहा है।
कांग्रेस के आरोपों पर भाजपा प्रवक्ता देवलाल ठाकुर ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रही है। ठाकुर के मुताबिक, भाजपा में राष्ट्रगीत को हमेशा सम्मान दिया गया है और वंदे मातरम् को लेकर किसी तरह का दिखावा नहीं किया जाता। उन्होंने कांग्रेस से सवाल किया कि क्या उसके कार्यक्रमों में वंदे मातरम् को नियमित रूप से शामिल किया जाता रहा है? साथ ही उन्होंने पूछा कि क्या कांग्रेस आगे भी अपने कार्यक्रमों में राष्ट्रगीत को शामिल करेगी।
वंदे मातरम् को लेकर दोनों दलों के नेताओं के बीच आरोप-प्रत्यारोप के बाद छत्तीसगढ़ की सियासत गरमा गई है। कांग्रेस जहां भाजपा पर राष्ट्रवाद के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगा रही है, वहीं भाजपा कांग्रेस पर मुद्दे को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगा रही है। अब दोनों दलों की बयानबाजी के बीच यह मुद्दा प्रदेश की राजनीति में और तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है।
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