आज फिर जमकर बरसेंगे बादल! छत्तीसगढ़ में 25 से अधिक जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी

प्रदेश के कई इलाकों में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने मंगलवार सुबह 7 बजे से अगले तीन घंटे के लिए कई जिलों में अलर्ट जारी किया है। धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद, बलौदा बाजार, जांजगीर-चांपा, रायगढ़, कोरबा, जशपुर, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, सरगुजा, सूरजपुर, कोरिया और बलरामपुर में आकाशीय बिजली, 40 से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और बारिश की संभावना के चलते ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, नारायणपुर, कोंडागांव, कांकेर, धमतरी, बालोद, राजनांदगांव, गरियाबंद, महासमुंद, रायपुर, जांजगीर-चांपा, रायगढ़, बिलासपुर, दुर्ग, बेमेतरा, कबीरधाम, मुंगेली में बारिश को लेकर यलो अलर्ट जारी किया गया है।