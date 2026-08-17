Fake Paneer Factory Raid: छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी एनालॉग पनीर फैक्ट्री पर छापा, हजारों किलो माल जब्त, सील

Fake Paneer Factory Raid: छत्तीसगढ़ में नकली पनीर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। महासमुंद कलेक्टर के निर्देश पर प्रशासनिक टीम ने भलेसर रोड स्थित वैद्या फूड प्रोडक्ट में छापेमारी की। करीब 3 एकड़ में फैली फैक्ट्री में बड़ी मात्रा में तैयार एनालॉग पनीर मिलने का दावा किया गया है। एडीएम के नेतृत्व में हुई कार्रवाई के दौरान अधिकारियों ने पनीर और अन्य खाद्य सामग्री के सैंपल लिए। जांच के लिए सैंपल भेजने के साथ ही फैक्ट्री को सील कर दिया गया। प्रशासन अब फैक्ट्री की उत्पादन प्रक्रिया और सप्लाई नेटवर्क से जुड़े पहलुओं की भी जांच कर रहा है।